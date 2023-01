Ünlü çift neşeli halleriyle dikkat çekti

Etiler'de görüntülenen Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu, neşeli halleriyle dikkat çekti. Ünlü çift, gazetecilere, "Arkadaşlarımızla oturmaya geldik. Her şey yolunda" açıklamasında bulundu.

Kenan Doğulu-Beren Saat çifti, Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Bir hayli keyifli oldukları görülen ikili, kendilerini görüntüleyen muhabirlere, "Kolay gelsin" dedi.



"HER ŞEY YOLUNDA"



Ardından basın mensuplarıyla sohbet eden çift, "Arkadaşlarımızla oturmaya geldik. Her şey yolunda ancak saat geç oldu, evimize gideceğiz. Müsait zamanda konuşalım, olur mu?" ifadelerini kullanarak, otomobillerine bindi. Saat ile Doğulu, hızla oradan ayrıldı.



"O KONUŞMA DEMEK İSTEDİKLERİMİ YETERİNCE ANLATIYORDU"



Öte yandan geçtiğimiz aylarda katıldıkları bir ödül töreninde Saat, eşi Kenan Doğulu’ya ödül verirken sevgi dolu sözler kullanmıştı. Bunun hatırlatılması üzerine Beren Saat, "Konuşma bence yeterince demek istediklerimi anlatıyordu. Çok pozitif yorumlar da aldık. Hatta gecede bazıları ‘Aşka olan inancımı kaybetmiştim. Bize umut veriyorsunuz’ demişti. En önemlisi o galiba..." demişti.



"ONA AŞIĞIM"



Muhabirlerin "Bu aşkın formülü nedir?" sorusuna yanıt veren Kenan Doğulu ise, "Aşk; 'sevgi' ve 'empati' demektir. Ben çok şanslıyım böyle bir eşim olduğu için... Ona aşığım. Her fırsatta da dile getiriyorum. O konuşması için de çok teşekkür ederim" şeklinde konuşmuştu.



DAHA ÖNCE DE DEMİŞTİ



Kenan Doğulu, daha önce yine konuyla ilgili, "Eşimden bu cümleleri duymak beni gururlandırdı. Onun o eşsiz kalbi ve cümleleri beni çok mutlu ediyor. Ona aşığım" demişti.



Beren Saat, eşine ödülünü vermeden önce şu ifadeleri kullanmıştı:



Şöyle bir şey düşünüyorum; galiba ikon olmak birazcık Kenan'ın ruhu ile ilgili bir şey... Müzikte de yarattıkları besteleri, yarattığı ikonlaşan soundu, sesi, ondan sonra gelenlere yol açan bir sürü fikri her şeyi biliyorsunuz zaten... Ama ben bugün şunu hissediyorum; çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyi göğsümde taşıyarak, belki bugünün manifestosunu çocukluğumda da yapmıştım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim ve yaş aldıkça seksileşen yılın ikonuna bu ödülü verdiğim için çok mutluyum.



"SENİ SEVİYORUM"



Saat'in bu sözleri karşısında gözleri dolan Doğulu, gecede eşine "Seni seviyorum" diyerek, karşılık vermişti.