Tuğçe Tayfur nişanlasından yine ayrıldı!

Şarkıcı Tuğçe Tayfur (34) bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Burak Kalfa'dan geçtiğimiz haftalarda evlenme teklifi almıştı. İkili, 16 Eylül'de aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlanmıştı. Aile bireylerinin yer aldığı karelerde, 76 yaşındaki şarkıcı Ferdi Tayfur'un olmaması dikkat çekmişti.16 GÜNDE AYRILDILAR!Nikâh masasına oturmaya hazırlanan ikili, yollarını ayırmıştı. Çift, birbirlerini sosyal medyadan da sildi. Burak Kalfa, daha sonra konuyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:Hakkımızda çıkan haberler doğrudur. Tuğçe Tayfur Hanım ile ilişkimiz saygı çerçevesinde bitmiştir. Gönlü, yüreği, bahtı açık olsun.AYRILIK KISA SÜRDÜSürpriz ayrılık kararından birkaç gün sonra Tayfur ile Kalfa, aralarındaki buzları eritti.MÜZİĞİ BIRAKTI!Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sahneyi bıraktığını açıklayan Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşından beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyorsunuz ki. Çok anılar biriktirdim. Çok şey öğrendim. Yeri geldi eğlendim güldüm yeri geldi ağladım yeri geldi büyük kazıklar yedim yeri geldi haksızlığa uğradım, magazin dediğimiz şey belki de bu tarz işlerin en büyük bedellerinden biri. Ama bu süreçte istediğim her şeyi başardım.ANNESİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ'En büyük gururum babamın şarkılarını sizlerle birlikte hep bir ağızdan söyledim' diyen Tayfur 'Ama ben artık sahne almak istemiyorum. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı. Birkaç zamandır sözünü verdiğim sahneleri bitirmeyi bekliyordum bu açıklama için' dedi.Sahneyi bırakan Tuğçe Tayfur sosyal medyadan dekolteli fotoğraflarını da kaldırdı.NİŞANLISIYLA YİNE AYRILDIGeçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atan Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa ile nişanlanmıştı. Bir dargın bir barışık aşıklar yine yollarını ayırdı. Tuğçe Tayfur yaptığı paylaşımda ilişkilerinin bittiğini şu sözlerle duyurdu:Burak Bey artık free' (özgür) Parmağındaki yüzüğün de olmadığını göstererek subliminal bir fotoğrafla özgürlüğünü duyurmuş... Ben hiç kartlar kapalı oynamadım. O yüzden onun bu 'özgür' paylaşımına katıldığımı söyleyeyim. Allah yolunu iyi insanlarla karşılaştırsın ve çok mutlu ol!