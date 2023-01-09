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Sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

Ritim müzik dünyasının en tanınmış isimlerinden olan Berkant Çakıcı sahnede geçirdiği kalp krizi sonra kurtarılamadı ve hayata gözlerini yumdu. Berkant Çakıcı, Sezen Aksu’dan İbrahim Tatlıses’e kadar birçok ünlü isme sahnelerde eşlik etmişti.

Ekleme: 9.01.2023 - 01:36 Güncelleme: 9.01.2023 - 01:38 / Editör: Ozge Selin
Onur Akay, ünlü ritim sanatçısı Berkant Çakıcı'nın sahnede kalp krizi geçirerek vefat ettiğini duyurdu. Akay sanatçının ölümü hakkında şu şekilde bilgi verdi.

Sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

'BİRÇOK ÜNLÜ İSME SAHNEDE EŞLİK ETMİŞTİ'

Çok değerli bir ritim ustasını kaybettik. O perküsyonun duayeni, O dünyaca ünlüydü… Sezen Aksu'dan İbrahim Tatlıses'e kadar birçok ünlü isme de sahnelerde eşlik etmişti. Değerli müzisyen Berkant Çakıcı, dün gece sahnede kalp krizi geçirdi ve maalesef kurtarılamadı. Onu, başta Münih'teki Prinzregententheater Konser Salonu'nda olmak üzere, birçok önemli konser salonlarında gösterdiği yüksek performansla hatırlayacağız. Cenazesi, yarın 8 Ocak 2023 Pazar günü İzmir Bornova Bilal Saygılı Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. Ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim.

Sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

BERKANT ÇAKICI KİMDİR?

Aynı zamanda ritim eğitmeni olan Berkant Çakıcı, Şam asıllı bir babanın oğludur ve henüz on yaşında def ile tanışmıştır. Çakıcı, vurmalı enstrümanlara olan ilgisini darbuka ve tabla ile sürdürmüştür. 16 yaşında Kibariye ile çalışmaya başlayan müzisyen birçok ünlü sanatçıya eşlik etmiştir. Anjelika Akbar ile ‘Bach A L'orientale' projesinde çalışmış, Aziza Mustafa Zadeh ile bir dizi konser vermiş ve Kanadalı davulcu Ian McCuaig ile birlikte çalışmıştır.

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