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Beyaz Gazete
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Nilperi Şahinkaya'dan evlilik açıklaması

34 yaşındaki oyuncu Nilperi Şahinkaya, evliliği düşünmediğini söyledi.

Ekleme: 9.01.2023 - 09:04 Güncelleme: 9.01.2023 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Heykeltıraş Emre Yusufi ile 2 yıldır birlikte olan oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı.

Evlilikle ilgili düşünceleirni dile getiren Şahinkaya, ailesinin evliliğe karşı olduğunu söyledi.

"Ailem evliliğe karşı"

Posta'da yer alan habere göre, güzel oyuncu "Annem ‘Sakın evlenme, sen deli misin?’ diyor. Babam da ‘Aynı eve çıkıp anlaşın, bu çok saçma’ diyor" şeklinde konuştu.

"Evlilik aşkı öldürüyor"

Evliliğin aşkı öldürdüğüne inanan ve boşanmış anne baba çocuğu olan 34 yaşındaki Şahinkaya "Önümde çok modelim yok, evlilik aşkı öldürmüyor diyemem. Mutlu bir evlilik var mı, benim bildiğim yok" dedi.
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