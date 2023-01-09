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Dilan Çıtak sitem etti!

İbrahim Tatlıses'in sesiyle beğeni toplayan kızı Dilan Çıtak, şubat ayında çıkaracağı şarkının heyecanını yaşarken aldığı haberle şoke oldu. Hadise şarkıyı son anda 20 bin TL fazla para ödeyerek alınca Çıtak isyan etti.İbrahim Tatlıses'in kızı ünlü şarkıcı Dilan Çıtak, şubat ayında çıkaracağı şarkıyı meslektaşı Hadise'yi kaptırınca sosyal medya hesabından aracı kişiyi yerden yere vurdu. Dilan Çıtak paylaşımının sonunda Hadise'yi övmeyi ihmal etmedi.

Ekleme: 9.01.2023 - 01:31 Güncelleme: 9.01.2023 - 01:34 / Editör: Ozge Selin
Uzun zamandır aşk yaşayan şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses ile müzisyen Levent Dörter, 11 Ekim'de görkemli bir düğünle evlenmişlerdi.

"DÜĞÜNÜME GELMEYENLERE KIRGINIM"

Dilan Çıtak, "Düğünümü parti ve festival gibi olsun istedim ve öyle de oldu. Farklı ve marjinal bir şey olsun istedim, hayalim bu şekildeydi ve öyle oldu. Şunu söylemeliyim; düğünüme doyamadım. Düğüne çağırıp gelmeyen ve sitemde bulunacağım birkaç isim var. Onlarla yüz yüze geldiğimde gerekeni söyleyeceğim. Onlara kırıldığımı her şekilde belli edeceğim" diyerek, duygularını dile getirmişti.

Dilan Çıtak sitem etti!

"NE MÜNASEBET! BİR TANE YETMİYOR MU?"

Dilan Çıtak, son olarak Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olmuştu. "Açık ilişki yaşamak normal midir?" sorusu üzerine şaşıran ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

No. Hiç benlik değil ne münasebet, bir tanesi yetmiyorsa ne yapacağım. Yetmiyor mu bir tane? Saygı duyarım ama bence anormal.

Öte yandan Armağan Çağlayan, Dilan Çıtak'a "Saçlarını nasıl yıkıyorsun?" sorusunu da yöneltmişti. Saçlarını iki günde bir yıkadığını söyleyen Tatlıses, "Babamın da saçları böyleydi, bonustu gençken" cevabıyla dikkat çekmişti.

Dilan Çıtak sitem etti!

SON ANDA KAYBETTİ!

Yılbaşı gecesi babasının programına konuk olan ve danslarıyla dikkat çeken Dilan Çıtak son günlerde şarkı hazırlığında olduğunu duyurmuştu. Oldukça heyecanlı olan İbrahim Tatlıses'in kızı son anda şarkıyı kaybetti. 20 bin TL yüzünden beğendiği eseri Hadise'ye kaptıran Dilan Çıtak bu duruma kızdı.

Dilan Çıtak sitem etti!

"EN AZINDAN TAŞ GİBİ SES OKUYACAK"

İbrahim Tatlıses'in kızı Çıtak, "Şubat ayında çıkarmak için hazırladığımız parça son dakika 20 bin TL fark ile Hadise'ye verildi. Yönetimi beceremeyen bir aracı sebebi ile. Her şarkıcıya ayrı fiyat ile gönderildiğini bilmiyorduk maalesef. Olsun en azından taş gibi ses okuyacak biz de son ses dinleyeceğiz" dedi.

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