Afra Saraçoğlu'nun derbi üzüntüsü
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası duygusal bir paylaşım yaptı.
Başrolünü Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup olmasının ardından bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'yi etiketledi
25 yaşındaki güzel oyuncu, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 yenilmesinin ardından yaptığı paylaşımla da dikkat çekti. Saraçoğlu, Twitter hesabından "Bari sen yüzümüzü güldürseydin." yazarak Fenerbahçe'yi etiketledi. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.
Fenerbahçe'yi etiketledi
25 yaşındaki güzel oyuncu, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 yenilmesinin ardından yaptığı paylaşımla da dikkat çekti. Saraçoğlu, Twitter hesabından "Bari sen yüzümüzü güldürseydin." yazarak Fenerbahçe'yi etiketledi. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.