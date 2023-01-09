Afra Saraçoğlu'nun derbi üzüntüsü

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası duygusal bir paylaşım yaptı.

Başrolünü Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup olmasının ardından bir paylaşımda bulundu.



Fenerbahçe'yi etiketledi

25 yaşındaki güzel oyuncu, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 yenilmesinin ardından yaptığı paylaşımla da dikkat çekti. Saraçoğlu, Twitter hesabından "Bari sen yüzümüzü güldürseydin." yazarak Fenerbahçe'yi etiketledi. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.