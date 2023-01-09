Adının patentini almaya karar verdi!

Asıl ismi 'Merve Doğan' olan Gökçe Kırgız Taner, gazetecilerle sohbet etti. Başkasının adını ve 'Kalbime Gömerim O Zaman' adlı eserini kullandığı iddiasıyla hakkında tazminat davası açılan şarkıcı, "Eşim Yılmaz Taner'in soyadı ile yola devam etme kararı aldım. Artık bana 'Gökçe Kırgız Taner' diyeceğiz. Gerekli marka patent başvurusunda bulundum" dedi

Asıl adı 'Merve Doğan' olan şarkıcı Gökçe Kırgız Taner, katıldığı bir davette boy gösterdi. Objektiflere poz veren Taner, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.



"YOLA EŞİMİN SOYADIYLA DEVAM EDECEĞİM"



2021'de sevgilisi Yılmaz Taner ile nikah masasına oturan Gökçe Kırgız Taner, yeni albüm hazırlığına girdiğini dile getirdi.



Taner, ayrıca, "Bir dönem adımla alakalı çok gündemde kaldım ve çok boştu. Evlendiğim için de eşimin soyadıyla yola devam etme kararı aldım" dedi.



ADININ PATENTİNİ ALACAK



"Artık bana 'Gökçe Kırgız Taner' diyeceğiz" şeklinde konuşan şarkıcı, "Bir daha farklı şeyler yaşanmasın diye gerekli marka patent başvurusunda bulundum. İşime ve sesime olan saygımdan dolayı 'Gökçe Kırgız Taner' olarak yoluma devam etme kararı aldım" açıklamasında bulundu.



İKİ 'GÖKÇE KIRGIZ' ARASINDA HUKUK SAVAŞI



Davacı Gökçe Kırgız Durukan, 'Kalbime Gömerim O Zaman' şarkısının sözlerini yazan ve besteleyenin kendisi olduğu halde Merve Doğan'ın eseri kendisine aitmiş gibi gösterdiğini ve 'Gökçe Kırgız' ismini ise sahne adı olarak kullanıp, ün kazandığını iddia etmişti. Merve Doğan'ın isim değişikliği yaparak, Gökçe Kırgız (Taner) ismini aldığını, eserini de noter onayıyla kendisine ait olarak tescillediği öne süren Durukan, ismin ve eserin kendine ait olduğunu ve isminin kullanılarak haksız ün elde ettiğini belirterek, şarkıcıya bin TL maddi ve 250 bin TL manevi tazminat talebiyle dava açmıştı. Gökçe Kırgız Taner'in avukatı, "Müvekkilim önce sahne adı olarak 'Gökçe Kırgız' ismi kullandı. Daha sonra isim değişikliği yaptı ve gerçek adı da 'Gökçe Kırgız' oldu. Eserin söz ve müziği noter onaylı olarak, müvekkilime aittir. Müvekkilim 2007 yılında seslendirdiği eserle başarı yakalamıştır. Ayrıca müvekkilim evlenmiş ve adı 'Gökçe Kırgız Taner' olmuştur" demişti.



DURUŞMA ERTELENMİŞTİ



İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde iki ay önce görülen duruşmaya, davacı Gökçe Kırgız Durukan avukatı Melik Döngelci ile katılmıştı. Davalı Gökçe Kırgız Taner ise duruşmaya katılmazken, avukatı Göksel Altıntaş duruşmada hazır bulunmuştu.



Dosyaya ulaşan bilirkişi raporunda, marka hakkına ihlal ve tecavüz olduğu belirtilmişti. Taraflar bilirkişi raporuna ilişkin itirazlarını dilekçe olarak, sunduklarını belirtmişti. Mahkeme, talep dilekçelerinin incelenerek ek rapor istenip, istenmeyeceğinin değerlendirilmesi kararı vererek duruşmayı ertelemişti.



"HAYAT ÇALMAK BÖYLE BİR ŞEY DEĞİL"



Daha önce konu hakkında konuşan Gökçe Kırgız Taner, "Bu şarkı ile tanındığım için, adımı bir karışıklık olmaması adına belgelerle birlikte resmi olarak, 2011 yılında değiştirdim. Türkiye Cumhuriyeti bu kimlik kartını bana verdi. Bu isme yıllardır ben hizmet ediyorum. Şimdi bunun hukuk mücadelesini yapacağız. Mahkeme bu isme kim hizmet ediyor onu öğrenmek istiyor. Ekranlarda yıllardır ben varım. 2015 yılından beri resim olarak bu işi yapıyorum. 9 tane single yaptım, hanımefendi neredeydi? Neden 14 yıl önce itiraz etmedi? 'Hayatımı çaldı' diyor ya... Hayat çalmak böyle bir şey değil. Madem ben senin hayatını çaldım; senin itiraz etme hakkın vardı, niye itiraz etmedin?" demişti.



"GENÇ YAŞLARDA BİR HATA YAPTIM"



"Keşke ismimi değiştirmeseydim" diyen Taner, "Genç yaşlarda bir hata yaptım" ifadelerini kullanmıştı.