O görüntülere beğeni yağdı

İnternet dizileri, artık TV’den daha çok rağbet görüyor…Özellikle yurt dışı oluşumlu platformların Türkiye ayağı, birbirinden yetenekli oyuncuları buluşturuyor.Onlardan üçü, “Şahmaran” adlı dizinin birinci sezonunu bitirdi.Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve şu sıralar reyting rekorları kıran “Yalı Çapkını”nın yıldızı Mert Ramazan Demir, dizinin başrolünde yer aldı.Ünlü isimler, dizinin ikinci sezonu için de Ağustos ayı gibi sete çıkacak.Proje ile birlikte yakın arkadaşlık kuran yıldız isimler, bir araya geldi, ortaya renkli görüntüler çıktı.Üç isim de bu kareleri Instagram hesabından yayınlayarak, adeta nispet yaptı.Yakın arkadaşların selfie paylaşımına beğeni yağarken, bazı kullanıcılar ilginç yorumlarda bulundu.“Yalı Çapkını”nın bir diğer başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu ile adı aşk dedikodularına karışan Mert Ramazan Demir için hayranları “Aman Seyro görmesin” şeklinde uyarıcı mesajlar attı.Bilindiği gibi Afra Saraçoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrıldığını duyurmuştu.Afra Saraçoğlu'nun adı partneri Mert Ramazan Demir ile anılırken, Mert Yazıcıoğlu'nun ise gönlünü güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan'a kaptırdığı iddia edilmişti.