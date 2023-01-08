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Kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Özge Özpirinçci, 1 yaşına giren kızları Mercan'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Sosyal medya hesabından ailecek yaptıkları kayak tatilini paylaşan Özpirinçci, "Sizinle her maceraya varım” notunu düştü.

Ekleme: 8.01.2023 - 10:28 Güncelleme: 8.01.2023 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk ile 18 Eylül 2021'de nikah masasına oturdu.

Aynı yıl kızları Mercan'ı kucaklarına alan çift, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Kızının yüzünü göstermekten kaçındı
Doğum sonrası projelere bir süre ara veren Özpirinçci, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin arasında yer alıyor.

36 yaşındaki oyuncu, eşiyle sık sık fotoğraf paylaşırken kızının yüzünü göstermekten kaçınıyordu.

Kural bozdu
Son olarak ailesiyle birlikte kayak tatile giden Özge Özpirinçci, kural bozarak paylaşım yaptı.

Fotoğrafta kızı Mercan'ın yüzünü ilk kez gösteren oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Oyuncu bu kareyi “Sizinle her maceraya varım” notuyla paylaştı.

Kızının yüzünü ilk kez gösterdi
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