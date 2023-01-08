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Kenan Doğulu oje sürdü

Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından Kenan Doğulu da oje sürüp poz verdi.

Ekleme: 8.01.2023 - 10:19 Güncelleme: 8.01.2023 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, evlilikleri ile sık sık gündeme geliyor.

48 yaşındaki Doğulu, son günlerde şarkılarının yanı sıra tarzıyla adından söz ettiriyor.

Eleştirildi
Sosyal medya hesabını aktif kullanan şarkıcı, bir dergiye verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Doğulu'nun paylaşımı kısa sürede eleştirilerin odağında oldu.

Oje modasına uydu
Alyansı ve ojeli parmağı ile dikkat çeken, Doğulu, daha önce de oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli gibi moda akımına uydu.

Erkeklerin oje sürmesine karşı çıkan birçok sosyal medya kullanıcısı ise paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

Kenan Doğulu oje sürdü
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