Kenan Doğulu oje sürdü

Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, evlilikleri ile sık sık gündeme geliyor.48 yaşındaki Doğulu, son günlerde şarkılarının yanı sıra tarzıyla adından söz ettiriyor.Sosyal medya hesabını aktif kullanan şarkıcı, bir dergiye verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.Doğulu'nun paylaşımı kısa sürede eleştirilerin odağında oldu.Alyansı ve ojeli parmağı ile dikkat çeken, Doğulu, daha önce de oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli gibi moda akımına uydu.Erkeklerin oje sürmesine karşı çıkan birçok sosyal medya kullanıcısı ise paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.