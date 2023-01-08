Buse Terim'in estetiği gündem oldu

Doğum kilolarından kurtulmasının ardından büyük bir değişime uğrayan Buse Terim, şimdilerde ise yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiriyor.

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, tarzı ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.



Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin arasında yer alan Terim, tercih ettiği ayakkabı ve kıyafetleriyle yakından takip ediliyor.



Bambaşka biri oldu

Bir dönem doğum kilolarıyla gündem olan Buse Terim, verdiği kiloların ardından büyük bir değişime uğradı.



Sık sık eşiyle birlikte spor yapan Terim'in son paylaşımındaki ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı.



Yıllar içindeki değişimi

Daha önce taktığı devasa küpe ve kırmızı renkli ayakkabısıyla eleştirilen ünlü isim, şimdi ise yaptırdığı estetikle eleştirildi.



Gözlerindeki ve burnundaki farklılıkla takipçilerinin dikkatini çeken Terim'in yıllar içindeki değişimi yeniden gündem oldu.