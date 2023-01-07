Yüzündeki değişim dikkat çekti!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in son hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Fazla kilolarından kurtulmasının ardından yaptırdığı estetiklerle de gündeme Buse Terim, son hali ile adından söz ettirdi. Terim'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Terim, sosyal medyada çok konuşuldu.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yerini alıyor. Tercih ettiği farklı tarzdaki kıyafet ve ayakkabıları ile sıkça adından söz ettiren Buse Terim, son paylaşımı ile gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde giydiği ayakkabı ile alay konusu olan Terim, şimdi de değişimiyle gündeme geldi.Estetik yaptırdığı gözlenen Terim'in gözlerindeki ve burnundaki değişim sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Yıllar içindeki büyük değişim geçiren Terim, kısa sürede en çok konuşulan isimlerden oldu.İşte Buse Terim'in son hali;