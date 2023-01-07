Yıldız Tilbe: Köfn ile düet gelebilir

Yıldız Tilbe, yılbaşında ‘O Ses Türkiye' yarışmasında Köfn gurubunun seslendirdiği ve son dönemde popüler olan ‘Bir Tek Ben Anlarım' şarkısını grup üyeleri ile düet yapmış ve çok beğenilmişti. Ünlü şarkıcı, düeti hatırlatan muhabirlere “Çok güzel oldu. Şarkı güzel” dedi.'Köfn grubu ile başka bir projede düet olur mu?” sorusu yöneltilen Yıldız Tilbe, “İnşallah, konuşuyoruz zaten. Umarım yaparız” dedikten sonra AVM'de gezmeye devam etti.