Tuğba Özay'ın tarifsiz acısı!

Tuğba Özay'ın babası İlhan Özay, 68 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşayan aile fertleri, 30 Aralık akşamı Muğla'nın Marmaris ilçesinde konseri olması ve babasına olan düşkünlüğünü bildikleri için İlhan Özay'ın kaybını ünlü isimden sakladı. 1954 doğumlu Trabzonlu şair ve ödüllü ders kitabı yazarı İlhan Özay'ın, bir süredir KOAH hastalığıyla mücadele ettiği ve nefes darlığı sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.Babasının ölüm haberini konser sonrası öğrenen Tuğba Özay, şu ifadeleri kullandı:Ben en iyi dostumu, sığınağımı, limanımı, yol gösterenimi, ışığımı, yaşama sevincimi kaybettim. Meğer sahnede insanları eğlendirirken babam, evimizde uzandığı kanepede son nefesini vermiş. Ben kötü olmayayım diye herkes saklamış. Eve girdim ki babamın üzerini kapatmışlar. Babamın dirisi değil ölüsüymüş meğer beni bekleyen. Vücudu kaskatı, ayakları, yüzü buz gibiydi. Sarıldım, öptüm ayaklarını, yüzünü. Defalarca öptüm, sarıldım, göğsünde yattım. Babamı götürmesinler istedim evden. Bu dünyadan bir İlhan Özay geçti. Yürekli, dürüst, sevgi dolu, bilgi ve kültür abidesi, yakışıklı bir yiğit. Tekrar kavuşuncaya dek huzurla uyu babacığım. Annem, yoldaşın bana emanet.Tuğba Özay babasına olan özlemini Instagram hesabından yayınladığı mesajla dile getirdi. Eski manken, babasının 'Bir Volkan Gibi' adlı kitabında yer alan 'Vasiyetname' şiirini paylaştı.Babasını kaybeden Tuğba Özayın tarifsiz acısıÖldüğümde bir günözgürlük için..yakılıp bedenimçıplak bir tepedeatılsın küllerimyeryüzüne ..her zerremkırık umut bir parçabir parça acıyla yoğruludüşsün toprağın rahmine ..güneş yüklü bulutlarla birlikteyel önünde savrulan tozlarımkatışsın kurtuluş türküsüne ..Ve öldüğümde bir günbarışı için insanlığın ..dökülmesin gözyaşları ardımdançocuklarla birliktehep bir ağızdan ,direniş türküleri çığrılsın savaş alanlarından ..ta ki kalmayana dekezilen bir tek insan ,atılsın özgürlük naralarıölenlerin ardından...