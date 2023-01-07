Tuğba Özay'ın tarifsiz acısı!
Şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay’ın şair babası İlhan Özay, geçtiğimiz hafta vefat etti. Ünlü isim, 1 Ocak'ta Şakirin Camisi’nde gerçekleşen cenazede babasının tabutu başında gözyaşı dökerken çekilen fotoğrafını paylaştı. Özay, babasının 'Vasiyetname' adlı şiiriyle İlhan Özay'ı andı.
Tuğba Özay'ın babası İlhan Özay, 68 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşayan aile fertleri, 30 Aralık akşamı Muğla'nın Marmaris ilçesinde konseri olması ve babasına olan düşkünlüğünü bildikleri için İlhan Özay'ın kaybını ünlü isimden sakladı. 1954 doğumlu Trabzonlu şair ve ödüllü ders kitabı yazarı İlhan Özay'ın, bir süredir KOAH hastalığıyla mücadele ettiği ve nefes darlığı sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
"TEKRAR KAVUŞUNCAYA DEK HUZURLA UYU BABACIĞIM"
Babasının ölüm haberini konser sonrası öğrenen Tuğba Özay, şu ifadeleri kullandı:
Ben en iyi dostumu, sığınağımı, limanımı, yol gösterenimi, ışığımı, yaşama sevincimi kaybettim. Meğer sahnede insanları eğlendirirken babam, evimizde uzandığı kanepede son nefesini vermiş. Ben kötü olmayayım diye herkes saklamış. Eve girdim ki babamın üzerini kapatmışlar. Babamın dirisi değil ölüsüymüş meğer beni bekleyen. Vücudu kaskatı, ayakları, yüzü buz gibiydi. Sarıldım, öptüm ayaklarını, yüzünü. Defalarca öptüm, sarıldım, göğsünde yattım. Babamı götürmesinler istedim evden. Bu dünyadan bir İlhan Özay geçti. Yürekli, dürüst, sevgi dolu, bilgi ve kültür abidesi, yakışıklı bir yiğit. Tekrar kavuşuncaya dek huzurla uyu babacığım. Annem, yoldaşın bana emanet.
BABA ÖZLEMİ DİNMİYOR!
Tuğba Özay babasına olan özlemini Instagram hesabından yayınladığı mesajla dile getirdi. Eski manken, babasının 'Bir Volkan Gibi' adlı kitabında yer alan 'Vasiyetname' şiirini paylaştı.
Babasını kaybeden Tuğba Özayın tarifsiz acısı
Öldüğümde bir gün
özgürlük için..
yakılıp bedenim
çıplak bir tepede
atılsın küllerim
yeryüzüne ..
her zerrem
kırık umut bir parça
bir parça acıyla yoğrulu
düşsün toprağın rahmine ..
güneş yüklü bulutlarla birlikte
yel önünde savrulan tozlarım
katışsın kurtuluş türküsüne ..
Ve öldüğümde bir gün
barışı için insanlığın ..
dökülmesin gözyaşları ardımdan
çocuklarla birlikte
hep bir ağızdan ,
direniş türküleri çığrılsın savaş alanlarından ..
ta ki kalmayana dek
ezilen bir tek insan ,
atılsın özgürlük naraları
ölenlerin ardından...
"TEKRAR KAVUŞUNCAYA DEK HUZURLA UYU BABACIĞIM"
Babasının ölüm haberini konser sonrası öğrenen Tuğba Özay, şu ifadeleri kullandı:
Ben en iyi dostumu, sığınağımı, limanımı, yol gösterenimi, ışığımı, yaşama sevincimi kaybettim. Meğer sahnede insanları eğlendirirken babam, evimizde uzandığı kanepede son nefesini vermiş. Ben kötü olmayayım diye herkes saklamış. Eve girdim ki babamın üzerini kapatmışlar. Babamın dirisi değil ölüsüymüş meğer beni bekleyen. Vücudu kaskatı, ayakları, yüzü buz gibiydi. Sarıldım, öptüm ayaklarını, yüzünü. Defalarca öptüm, sarıldım, göğsünde yattım. Babamı götürmesinler istedim evden. Bu dünyadan bir İlhan Özay geçti. Yürekli, dürüst, sevgi dolu, bilgi ve kültür abidesi, yakışıklı bir yiğit. Tekrar kavuşuncaya dek huzurla uyu babacığım. Annem, yoldaşın bana emanet.
BABA ÖZLEMİ DİNMİYOR!
Tuğba Özay babasına olan özlemini Instagram hesabından yayınladığı mesajla dile getirdi. Eski manken, babasının 'Bir Volkan Gibi' adlı kitabında yer alan 'Vasiyetname' şiirini paylaştı.
Babasını kaybeden Tuğba Özayın tarifsiz acısı
Öldüğümde bir gün
özgürlük için..
yakılıp bedenim
çıplak bir tepede
atılsın küllerim
yeryüzüne ..
her zerrem
kırık umut bir parça
bir parça acıyla yoğrulu
düşsün toprağın rahmine ..
güneş yüklü bulutlarla birlikte
yel önünde savrulan tozlarım
katışsın kurtuluş türküsüne ..
Ve öldüğümde bir gün
barışı için insanlığın ..
dökülmesin gözyaşları ardımdan
çocuklarla birlikte
hep bir ağızdan ,
direniş türküleri çığrılsın savaş alanlarından ..
ta ki kalmayana dek
ezilen bir tek insan ,
atılsın özgürlük naraları
ölenlerin ardından...