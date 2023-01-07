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Sıla'dan duygulandıran paylaşım

Ünlü şarkıcı Sıla, geçtiğimiz Kasım ayında kaybettiği babasıyla ilgili sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Babasının fotoğrafını yayınlayan Sıla, "Duvarlar yıkıldı, zaman kalktı aramızdan. Çünkü yaşar sevdiklerin, hiçbir yere gitmez" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ekleme: 7.01.2023 - 14:47 Güncelleme: 7.01.2023 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu, geçirdiği beyin kanamasının ardından 1 ay tedavi gördüğü hastanede 28 Kasım'da hayatını kaybetti. Babasının ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Sıla, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Sıla, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Bize bir oda tuttum baba. Üstelik gittiğimiz her yerde olacak bir oda. Nerede olursak olalım, kapısını açıp içeri girebileceğimiz bir oda. Bir masa, iki de sandalye attım içine. Bize kadar. Anahtarın biri sende, biri bende. Başka kimsede yok. O odada sonsuza kadar her şeyi konuşmaya devam edebiliriz. Memleketi sevmeye, sevmeyenine sövmeye, annemi muzip muzip çekiştirmeye, aslan sütüyle şakımaya, birlikte şiirler okumaya, Yaşar Kemal'in betimlemelerini yüceltmeye devam edebiliriz .Birbirimize daima yardım edebiliriz, birbirimizin sesini duyabiliriz orada. Duvarlar yıkıldı, zaman kalktı aramızdan. Yine senin armağanın. Teşekkür kısmı odada. Baş başa. Çünkü bizim aramızda. Çünkü yaşar sevdiklerin. Hiçbir yere gitmez. Hiçbir yere...'

Sıla'dan duygulandıran paylaşım

Sıla'dan duygulandıran paylaşım

Sıla'dan duygulandıran paylaşım
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