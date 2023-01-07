Melis İşiten'den Tolga Güleryüz paylaşımı...
Oyuncu Tolga Güleryüz, Kasım 2022'de turneden dönen 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüsün, Amasya'da TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirmişti. Melis İşiten, arkadaşı Güleryüz'ün doğum gününde duygusal bir paylaşıma imza attı.
21 Kasım 2022 tarihinde Çorum'dan dönen 'Baş Belası' adlı tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, Amasya'nın Merzifon ilçesinde TIR'a çarpmıştı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetmişti. Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise ölümden dönmüştü.
"DOĞDUĞU GÜN YENİDEN DOĞURACAĞIM GÜNEŞİ"
Melis İşiten, kazada yaşamını yitiren yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'ü, doğum gününde yayınladığı duygusal bir mesajla andı.
Doğduğun günü seviyorum arkadaşım. İyi ki sen, sendin arkadaşım. Canım arkadaşım. Bugün arkadaşımın doğduğu gün ve ben onun doğduğu gün yeniden doğuracağım güneşi. Arkadaşımın doğduğu gün kutlu olsun.
TARİHİ KOLUNA KAZITTI
Ünlü oyuncu, feci kazanın ardından ölümden döndüğü günün tarihini koluna kazıtmıştı.
"DOĞDUĞU GÜN YENİDEN DOĞURACAĞIM GÜNEŞİ"
Melis İşiten, kazada yaşamını yitiren yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'ü, doğum gününde yayınladığı duygusal bir mesajla andı.
Doğduğun günü seviyorum arkadaşım. İyi ki sen, sendin arkadaşım. Canım arkadaşım. Bugün arkadaşımın doğduğu gün ve ben onun doğduğu gün yeniden doğuracağım güneşi. Arkadaşımın doğduğu gün kutlu olsun.
TARİHİ KOLUNA KAZITTI
Ünlü oyuncu, feci kazanın ardından ölümden döndüğü günün tarihini koluna kazıtmıştı.