Melis İşiten'den Tolga Güleryüz paylaşımı...

21 Kasım 2022 tarihinde Çorum'dan dönen 'Baş Belası' adlı tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, Amasya'nın Merzifon ilçesinde TIR'a çarpmıştı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetmişti. Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise ölümden dönmüştü."DOĞDUĞU GÜN YENİDEN DOĞURACAĞIM GÜNEŞİ"Melis İşiten, kazada yaşamını yitiren yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'ü, doğum gününde yayınladığı duygusal bir mesajla andı.Doğduğun günü seviyorum arkadaşım. İyi ki sen, sendin arkadaşım. Canım arkadaşım. Bugün arkadaşımın doğduğu gün ve ben onun doğduğu gün yeniden doğuracağım güneşi. Arkadaşımın doğduğu gün kutlu olsun.TARİHİ KOLUNA KAZITTIÜnlü oyuncu, feci kazanın ardından ölümden döndüğü günün tarihini koluna kazıtmıştı.