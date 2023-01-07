Kayak tatiline çıktılar
Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Özge Özpirinçci eşi Burak Yamantürk ve kızı kayak tatiline çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, "Sizinle her maceraya varım" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu.
Özge Özpirinçci kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile 2021 yılında nikah masasına oturdu. Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk aynı yıl kızlarını kucağına aldı. İlk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çift, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımda bulunuyor.
'SİZİNLE HER MACERAYA VARIM'
Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Özpirinçci, eşi Yamantürk ve kızıyla kayak tatiline çıktı. O anları sosyal medyadan yayınlayan Özpirinçci, karlar ile çekildikleri kareyi 'Sizinle her maceraya varım' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
İşte Özge Özge Özpirinçci'nin o paylaşımı;
'SİZİNLE HER MACERAYA VARIM'
Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Özpirinçci, eşi Yamantürk ve kızıyla kayak tatiline çıktı. O anları sosyal medyadan yayınlayan Özpirinçci, karlar ile çekildikleri kareyi 'Sizinle her maceraya varım' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
İşte Özge Özge Özpirinçci'nin o paylaşımı;