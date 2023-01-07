Kayak tatiline çıktılar

Özge Özpirinçci kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile 2021 yılında nikah masasına oturdu. Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk aynı yıl kızlarını kucağına aldı. İlk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çift, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımda bulunuyor.Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Özpirinçci, eşi Yamantürk ve kızıyla kayak tatiline çıktı. O anları sosyal medyadan yayınlayan Özpirinçci, karlar ile çekildikleri kareyi 'Sizinle her maceraya varım' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.İşte Özge Özge Özpirinçci'nin o paylaşımı;