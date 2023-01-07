İrem Derici'den aşk açıklaması!

Aradığı ilişkiyi bir türlü bulamayan ünlü şarkıcı İrem Derici, aşk hayatıyla ilgili "Körkütük aşık olmak istiyorum ama işten güçten koşuşturmaktan ihtimal yok" dedi.

İrem Derici'nin, aradığı ilişkiyi ve sevgiliyi bir türlü bulamadığı bilinmekte.



Aşkta yüzü bir türlü gülmeyen 35 yaşındaki İrem Derici, şarkıcı Cem Belevi tarafından aldatılmanın şokunu yaşamıştı. Ayrılığı Cem Belevi'yi ifşa ederek duyuran ünlü isim, en son "At gibi aşığım." itirafında bulunarak gönlünü yeni birine kaptırmıştı.



"Kurtuluş Kuş ile birlikte" iddiası



Herkes İrem Derici'nin yeni aşkını merak ederken bir iddia gündeme bomba gibi düşmüştü.



İddialara göre; İrem Derici, cinsel saldırıdan en az 12 yıl hapis istemiyle dava açılan, görüştüğü genç kadınla zorla birlikte olduğu iddiasıyla yargılanan şarkıcı Kurtuluş Kuş ile iki aya yakın süredir birlikte.



"Körkütük aşık olmak istiyorum ama işten güçten koşuşturmaktan ihtimal yok"



Ancak İrem Derici'den bu iddialara karşı bir açıklama geldi. İrem Derici, 2023'te sadece iş odaklı olacağını söyledi ve "Körkütük aşık olmak istiyorum ama işten güçten koşuşturmaktan ihtimal yok. Sürekli sahnede olacağım." dedi.



"Herkesin yolu açık olsun"



Eski sevgilisi Cem Belevi'nin "Aşktan yüzüm hiç gülmedi." sözleri için ise "Herkesin yolu açık olsun." yorumunu yaptı.









