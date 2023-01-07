  • USD: 18,75 - 18,78
  • EURO: 19,70 - 19,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İrem Derici'den aşk açıklaması!

Aradığı ilişkiyi bir türlü bulamayan ünlü şarkıcı İrem Derici, aşk hayatıyla ilgili "Körkütük aşık olmak istiyorum ama işten güçten koşuşturmaktan ihtimal yok" dedi.

Ekleme: 7.01.2023 - 21:34 Güncelleme: 7.01.2023 - 21:35 / Editör: Ozge Selin
İrem Derici'nin, aradığı ilişkiyi ve sevgiliyi bir türlü bulamadığı bilinmekte.

Aşkta yüzü bir türlü gülmeyen 35 yaşındaki İrem Derici, şarkıcı Cem Belevi tarafından aldatılmanın şokunu yaşamıştı. Ayrılığı Cem Belevi'yi ifşa ederek duyuran ünlü isim, en son "At gibi aşığım." itirafında bulunarak gönlünü yeni birine kaptırmıştı.

"Kurtuluş Kuş ile birlikte" iddiası

Herkes İrem Derici'nin yeni aşkını merak ederken bir iddia gündeme bomba gibi düşmüştü.

İddialara göre; İrem Derici, cinsel saldırıdan en az 12 yıl hapis istemiyle dava açılan, görüştüğü genç kadınla zorla birlikte olduğu iddiasıyla yargılanan şarkıcı Kurtuluş Kuş ile iki aya yakın süredir birlikte.

"Körkütük aşık olmak istiyorum ama işten güçten koşuşturmaktan ihtimal yok"

Ancak İrem Derici'den bu iddialara karşı bir açıklama geldi. İrem Derici, 2023'te sadece iş odaklı olacağını söyledi ve "Körkütük aşık olmak istiyorum ama işten güçten koşuşturmaktan ihtimal yok. Sürekli sahnede olacağım." dedi.

"Herkesin yolu açık olsun"

Eski sevgilisi Cem Belevi'nin "Aşktan yüzüm hiç gülmedi." sözleri için ise "Herkesin yolu açık olsun." yorumunu yaptı.




İYİ Partili Feridun Bahşi'den '15 Temmuz' itirafı: O gece Akşener'in evinde neler yaşandı?
Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotof kokteylli saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan selzede Zülfiye Nine'nin evine misafir oldu: Yerdeki karıncayla beraber olan Cumhurbaşkanım
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Kars'ta otel çatısı çöktü: Yaralılar var
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Suriye ile görüşme açıklaması! İşte masadaki kritik başlıklar
Başkan Erdoğan, Putin ile arasındaki Kumluca diyaloğunu anlattı: Beni mahçup etme
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Enerji bağımsızlığımızın ateşi
Başkan Erdoğan Kumluca'da vatandaşlara hitap ediyor
İçişleri Bakanı Soylu: Terör kırmızı çizgimizdir
Bölücüler bölündü! Pervin Buldan'dan şok çıkış: Kendi adayımızı çıkaracağız
Antalya'ya 1 milyar 157 milyon liralık 82 proje! Açılışları Başkan Erdoğan gerçekleştiriyor
Muayenehane hekimlerinin özel hastanelerdeki kota sınırlaması kaldırıldı
Türkiye'nin yeni Suriye politikası ABD'nin gündeminde! Bloomberg’den dikkat çeken analiz: Türkiye zafer kazanacak .
Bakan Nebati: 76 milyar TL’yi aşan kamu zararını önledik
CHP'nin tacizci başkanı Rasim Yüksel'den skandal sözler: Bebeğim bir sorun mu var? .
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 23 yaralı
Mersin'de 210 polisle drone destekli şafak operasyonu: 25 zanlı aranıyor
Bakan Nebati TİM yönetimini kabul etti! Dikkat çeken ihracat mesajı...
Meteoroloji’den ‘sarı kodlu’ uyarı: Kıyılarda sağanak iç kesimlerde kar!

Meteoroloji’den ‘sarı kodlu’ uyarı: Kıyılarda sağanak iç kesimlerde kar!

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var