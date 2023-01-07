Bige Önal, Aras Bulut İynemli ile ayrılığı açıkladı!

Aras Bulut İynemli ile ilişkilerine verdikleri ikinci şans da mutsuz şekilde sonuçlanan Bige Önal, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemek yediğini söyleyen oyuncu, 'İş görüşmesine gidiyorum. Dizi olacak. Senaryoyu okudum, içime sindi ama net bir şey söylemeyeyim” dedi.'HASSAS BİR DÖNEM''2022 nasıl geçti sizin için? sorusunu 'Kapandı gitti” şeklinde cevaplayan Bige Önal, meslektaşı Aras Bulut İynemli'yle ikinci kez ayrıldıkları hatırlatılınca, 'Ayrıldık. Hassas bir dönem herkes için. Sizde saygı duyarsanız çok sevinirim” açıklamasını yaptı.'ARKADAŞLIĞIMIZ DEVAM EDECEK'Ayrılık nedenine dair konuşmak istemeyen 32 yaşındaki güzel, 'Onlara girmeyelim lütfen. Aras ile arkadaşlığımız devam edecek. Benim için çok önemli biri. Kaç senelik en yakın arkadaşım sonuçta” dedi.'BU BİZE ÖZEL KALSIN'Bige Önal, Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandırdığı dizi sonrası ayrılık yaşandığı iddialarına ise 'Lütfen detaylara girmeyelim, bu bize özel kalsın' demekle yetindi.'PEK YAN YANA GELEMİYORUZ'Ünlü oyuncu, geçtiğimiz mart ayında birlikteliğiyle ilgili olarak, 'Her şey yolunda, gayet iyiyiz. Bildiğiniz gibi işlerimiz farklı. O yüzden pek yan yana gelemiyoruz, çok vakit geçiremiyoruz' şeklinde konuşmuştu.