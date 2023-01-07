Berkay trafikten iki yıl men edildi!

Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift; 2017'de Arya'yı, iki yıl sonra da Zeynep Mira'yı kucaklarına almıştı. Şarkıcı, önceki ay eşi Özlem Ada Şahin, çocukları Arya ve Zeynep Mira ile Akmerkez'de görüntülenmişti.'ÇOCUKLARIM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM'Konser maratonu uzun zamandır devam eden ve son olarak Kuruçeşme Açıkhava'da sahne alan şarkıcı, 'Kuruçeşme'de bu sene dördüncü konserimizdi. Harika geçiyor hepsi. Ekim sonuna kadar biraz ara verdim dinlenmek için. Ondan sonra sahnelere devam' diyerek biraz dinleneceğini belirtmişti.Ailesine düşkünlüğü ile bilinen Berkay Şahin, gazetecilerin 'Kızlarınız için sahneyi bırakır mısınız?' sorusuna da tereddütsüz bir şekilde, 'Çocuklarım için her şeyi yaparım. Sahneyi bırakmak küçük bir level olur' cevabını vermişti.ALKOLLÜ DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİBerkay Şahin önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile Etiler'de eğlenmeye gitti. Bulundukları mekanda alkol alan Berkay Şahin, alkollü halde direksiyon başına geçti.TRAFİKTEN MEN EDİLDİ!Maslak'ta polis çevirmesine takılan Berkay Şahin, olay çıkardı ve polis memurlarıyla tartıştı. Seyir halindeyken polisleri gören ünlü şarkıcı, çevirmeye girmek istemedi. Alkollü olan Berkay'ın polis memurlarıyla da tartıştığı ve görüntülerin emniyette bulunduğu öğrenildi.Berkay Şahin, alkollü araç kullandığı için iki yıl trafikten men edildi. Polis ekipleri işlemlerini yaptıktan sonra Berkay'ın arabasını çekici ile otoparka çektiler. Şarkıcı ve eşi Özlem Ada Şahin'in, aracı olay yerinde bırakarak uzaklaştığı da konuşulanlar arasında.İLK VUKUATI DEĞİL!Berkay Şahin, 2018 senesinde eğlencenin dozunu kaçırarak, aracıyla trafiği birbirine katmıştı. O dönem bir eğlence mekânından çıkarken görüntülenmiş ve alkollü bir şekilde direksiyon başına geçmişti.Ayakta zor duran Berkay Şahin, trafikte önce ters yönde gitti, daha sonra ise kırmızı ışıkta geçti. O dönem büyük tepki çeken Berkay Şahin şu açıklamayı yapmıştı:Kısa mesafe olduğu için yaptım, çok üzgünüm.