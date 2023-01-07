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Beyaz Gazete
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Babalık testi sonucu belli oldu

Doğuş'un babalık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir Azerbaycan'da yaşayan, asıl adı Orhan Baltacı olan ünlü şarkıcı, kendisine olan benzerliğiyle dikkat çeken 22 yaşındaki Seyid isimli bir gencin mahkemeye başvurması üzerine DNA örneği vermişti. Doğuş'un merak konusu olan babalık testi sonuçlandı.

Ekleme: 7.01.2023 - 23:52 Güncelleme: 7.01.2023 - 23:53 / Editör: Ozge Selin
Seyid isimli bir kişi, Doğuş'u gerçek babası olduğu iddiasıyla mahkemeye vermişti. 48 yaşındaki şarkıcı, bu durum karşısında büyük bir şok yaşarken, dava haberi sonrası eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile sekiz yıllık evliliğinde kriz çıkmıştı.

Sürecin uzamasını istemeyen Doğuş, DNA örneği vererek, sonucun bir an önce çıkmasını istemişti. Türkiye'den Azerbaycan'a giden Seyid de merakla DNA sonucunu beklemeye başlamıştı.

"MANEVİ OĞLUM OLARAK KABUL EDEBİLİRİM"

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Doğuş, 4 Ocak'ta Beyaz TV'de ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programına konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı...

"Çıkan haberleri üzüntüyle okudum. Şimdilerde eşim Hoşkedem ve evlatlarımla birlikte Dubai’deyim, tatil yapıyoruz. Babası olduğumu iddia eden genci tanımaktayım. Kendisi eşimin Azerbaycan’daki programına katılan fenomen bir gençtir. Seyid olarak biliniyor. Programda bir takım iddialarda bulundu, babası olduğuma dair...

Bana da biraz benziyor hakikaten ama böyle bir şey mümkün değil! Haberlerin ardından direkt olarak DNA testi verdim ve çıkacak sonuçtan kesin bir şekilde eminim. Genç arkadaş madem beni çok seviyor, bana benziyor, onu manevi çocuğum olarak kabul edebilirim ama fazlası bana ve aileme zarar verir. Ülkenin birçok yerinde zaten binlerce çocuk okutuyorum, hepsi benim evladım gibidir. Süreci ben de sizler kadar merak ediyorum."

DNA SONUCU BELLİ OLDU
Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen Doğuş'un DNA sonucu belli oldu. Sanat dünyasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle 'felaket tellalı' lakabıyla tanınan Onur Akay'ın ulaştığı DNA sonucunda, kıl ve kan örneği veren Doğuş'un, örnek veren Seyid ile hiçbir bağının olmadığı tespit edildi.
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