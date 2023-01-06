Zeynep Bastık son durumunu anlattı

Zeynep Bastık geçtiğimiz haftalarda evinin merdivenlerinde düşüp omurga kemiklerinden ikisini kırmıştı. Bir süredir tedavi gören ve konserlerine ara vermek zorunda kalan Zeynep Bastık, şarkıcı Berkay'ın doğum günü partisinde görüntülendi. Bastık, sağlık durumu hakkında bilgiler verdi.

Şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz haftalarda geçirdiği talihsiz kaza sonucu merdivenlerden kayıp düşmüş ve omurga kemiklerinden iki tanesi kırılmıştı. Geçtiğimiz akşam yakın arkadaşı Berkay Şahin'in doğum gününde görüntülenen Bastık, magazin gazetecilerinin sorularını cevapladı.



Parti çıkışı sağlık durumu hakkında konuşan ünlü şarkıcı, "Çok iyiyim, toparladım arkadaşlar. 2022 son şakasını yaptı ama talihsiz bir şaka oldu bu. Bir tedavi söz konusu değil şu anda çünkü hassas bir bölge olduğu için alçı ya da başka bir şey uygulanamıyor. Zamanla geçecek bir durum ve korseyi çıkardım. 21 Ocak'ta Bakü'de konserim var, o güne kadar dinleneceğim. Berkay'ın doğum günüydü bugün, onu kutladık ve güzel bir gece oldu" ifadelerini kullandı.







