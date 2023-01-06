Yalçın Yelence yoğun bakıma kaldırıldı!

Bir dönemin fenomen yapımlarından ‘Bizimkiler’ isimli dizinin yönetmeninden kötü haber geldi. Ünlü yönetmen Yalçın Yelence, apar topar yoğun bakıma alındı.

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden "Bizimkiler"in yönetmeni Yalçın Yelence, bir süredir İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Yelence'nin, tedavi gördüğü hastanede beyninde pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındığı ve uyutulduğu öğrenildi. Yenece, 15 yıl boyunca yayınlanan "Bizimkiler" dizisinin 458 bölümünden 454'ünü yönetti.