Teoman'dan esprili açıklama

Geçtiğimiz haftalarda, "Ben yarı emekliyim" ifadelerini kullanan Teoman, gazetecilerle sohbet etti. Teoman, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık. Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyerek, güldü

Çağan Irmak'ın yazıp, yönettiği 'Sevda Mecburi İstikamet' filminin galası gerçekleşti. Geceye katılanlar arasında Teoman da vardı.



Projenin müziklerini yaptığını dile getiren Teoman (55), "Çağan arkadaşımdır benim. Çok severim kendisini... Benden bu film için müzik istedi. Aslında ekiple beraber yaptık, tek başıma yapmadım" dedi.



"ESKİDEN BUNLAR YATTIĞIM SAATLERDİ"



Magazin basınıyla çok sık sohbet etmediğini dile getiren gazetecilere gülerek yanıt veren Teoman, "Aksine bence çok denk geliyoruz ve konuşuyoruz ama eskisi kadar yoğun çıkmıyorum. Biraz duruldum diyebilirim. Sabah 8 gibi kalkıyorum artık. Eskiden bunlar benim yattığım saatlerdi" şeklinde konuştu.



"EYT BANA DA VURDU"



Geçtiğimiz haftalarda, "Ben yarı emekliyim" açıklamasında bulunan şarkıcı, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık. Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyerek, kahkaha attı



"EMEKLİ HAYATI YAŞIYORUM"



Teoman, "Emekli hayatı yaşıyorum. Ben yarı emekliyim, sadece vereceğim konserleri ikiye böldüm. Hayatımın hiçbir şeyinden feragat etmedim. Öyle boş boş dolaşıyorum, az film seyrediyorum ve daha çok kitap okuyorum. Artık ben kendime bir 'tembellik kariyeri' yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum" şeklinde konuşmuştu.



KONSERLERE ARA VERME SEBEBİNİ AÇIKLADI



Ayrıca Teoman, "Konserlere ara verme sebebim; müzik tat versin diyeydi. Çok çalışınca tatsızlaşıyor. Genç olduğum zamanlarda ben de günde üç konsere çıkıyordum. Tabii ki şimdi olmuyor" açıklamasında bulunmuştu.



"GENÇ SANATÇILARI BEĞENİYORUM"



Genç sanatçıları beğendiğini belirten ve giyimleri hakkında yorumda bulunan Teoman, "Bence gayet iyi giyiniyorlar. Gençler ne isterse onu giyer" demişti.



"ARTIK EVLENMEM"



Öte yandan daha önce, "Şebnem Ferah ile her zaman arkadaştık. Arada konuşuyoruz, yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye…" şeklinde konuşan Teoman, gazetecilerin konuyla alakalı sorularına yanıt vermişti.



Ünlü isim, "Artık evlilik için de yaşlandım. Evlenmem artık. Şebnem Ferah benim çok yakın arkadaşım. Çok eskiden aramızda şaka amaçlı öyle bir diyalog geçmişti, durum bu" demişti.



TEK CELSEDE BOŞANMIŞLARDI



Teoman, 2012'de 12 yıllık arkadaşı Ayşe Kaya ile dünyaevine girmişti. İkili, 2015 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Çiftin bu evliliklerinden Zeyno Yakupoğlu (8) adında bir kızları bulunuyor.

