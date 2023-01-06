Selda Bağcan tanınmayacak hale geldi!

Oyuncu Demet Akbağ, dizindeki rahatsızlık nedeniyle geçtiğimiz hafta ameliyat masasına yattı. 63 yaşındaki sanatçıyı hastane sürecinde yakın dostu Emel Müftüoğlu yalnız bırakmadı. Operasyon öncesi Akbağ ve doktoru Sarper Çetinkaya ile çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Müftüoğlu, "Canımcım birazdan dizinden ameliyata girecek. Yarın da koşu yarışına katılacağız beraber" mesajını yazdı.GÖRENLER ŞAŞTI KALDI!Ünlü şarkıcıdan başarılı geçen ameliyat sonrası yeni bir paylaşım geldi. Bu kez Demet Akbağ'ın yanı sıra Selda Bağcan da aynı karedeydi. Ancak fotoğraftaki bir detay dikkatlerden kaçmadı.FİLTREDEN NASİBİNİ ALDI"Dizlerimiz Sarper hocaya emanet" mesajı taşıyan gönderide, doğal haliyle tanınan usta sanatçının değişimi şaşkınlık yaşattı. Nitekim Müftüoğlu, paylaşım yaparken filtrenin dozunu bir hayli kaçırmıştı."SELDA BAĞCAN LİSE YILLARINA DÖNMÜŞ"Sosyal medya kullanıcıları, ünlü isimlerin gündem olan pozuna; "Demet Akbağ'ı buldum ama Selda Bağcan fotoğrafta yok ki!", "Madem konu dizlerdi yüzler ne alaka?", "Hiç fotoshop yapmaya gerek görmeyen Selda Bağcan sayenizde fotoshoplanmış!", "Fitre çok abartılı, Selda Bağcan'ı tanıyamadım!", "Fotoshop biraz fazla mı kaçmış?", "Birlikte fotoğraf çekildiğiniz sanatçıya dikkat edin" ve "Photoshop'u abartınca Selda Bağcan lise yıllarına dönmüş!" şeklinde yorumlar yaptılar.