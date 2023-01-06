  • USD: 18,74 - 18,77
  • EURO: 19,89 - 19,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Selda Bağcan tanınmayacak hale geldi!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Emel Müftüopğlu, son paylaşımında filtrenin dozunu kaçırdı. Dizindeki rahatsızlık nedeniyle operasyon geçiren Demet Akbağ'ı ziyaret eden ünlü şarkıcının paylaşımına yorum yağdı. Doğallığa önem veren 74 yaşındaki sanatçı Selda Bağcan'ı görenler gözlerine inanamadı.

Ekleme: 6.01.2023 - 00:36 Güncelleme: 6.01.2023 - 00:38 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Demet Akbağ, dizindeki rahatsızlık nedeniyle geçtiğimiz hafta ameliyat masasına yattı. 63 yaşındaki sanatçıyı hastane sürecinde yakın dostu Emel Müftüoğlu yalnız bırakmadı. Operasyon öncesi Akbağ ve doktoru Sarper Çetinkaya ile çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Müftüoğlu, "Canımcım birazdan dizinden ameliyata girecek. Yarın da koşu yarışına katılacağız beraber" mesajını yazdı.

Selda Bağcan tanınmayacak hale geldi!

GÖRENLER ŞAŞTI KALDI!

Ünlü şarkıcıdan başarılı geçen ameliyat sonrası yeni bir paylaşım geldi. Bu kez Demet Akbağ'ın yanı sıra Selda Bağcan da aynı karedeydi. Ancak fotoğraftaki bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Selda Bağcan tanınmayacak hale geldi!

FİLTREDEN NASİBİNİ ALDI

"Dizlerimiz Sarper hocaya emanet" mesajı taşıyan gönderide, doğal haliyle tanınan usta sanatçının değişimi şaşkınlık yaşattı. Nitekim Müftüoğlu, paylaşım yaparken filtrenin dozunu bir hayli kaçırmıştı.

Selda Bağcan tanınmayacak hale geldi!

"SELDA BAĞCAN LİSE YILLARINA DÖNMÜŞ"

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü isimlerin gündem olan pozuna; "Demet Akbağ'ı buldum ama Selda Bağcan fotoğrafta yok ki!", "Madem konu dizlerdi yüzler ne alaka?", "Hiç fotoshop yapmaya gerek görmeyen Selda Bağcan sayenizde fotoshoplanmış!", "Fitre çok abartılı, Selda Bağcan'ı tanıyamadım!", "Fotoshop biraz fazla mı kaçmış?", "Birlikte fotoğraf çekildiğiniz sanatçıya dikkat edin" ve "Photoshop'u abartınca Selda Bağcan lise yıllarına dönmüş!" şeklinde yorumlar yaptılar.

Altılı masanın 10'uncu toplantısından da aday çıkmadı! 30 Ocak'ı işaret ettiler... .
CHP'li Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e 'cinsel taciz' suçlaması: 10 yıla kadar hapsi istendi!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye... Tarih belli oldu!
ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye teşekkür... Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolüne dikkat çektiler!
Almanya Ukrayna'ya Patriot verecek..
AYM'nin HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararı yayımlandı!
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı! Firari Doğukan Çep Beykoz'da yakalandı!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na bombardıman! 'Bayrak kaldıran danışmanlar var utanmıyor musunuz lan siz'
Rus basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu makale: Dünyanın en başarılı politikacısı
İstanbul Nişantaşı'nda İSKİ borusu patladı: Yol çöktü cadde trafiğe kapatıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Uslu durun' uyarısı Yunan basınında: Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan'ı uyardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti!
Sinan Ateş cinayetinde dört tutuklama daha: Sayı 10'a yükseldi...
Fransa teröre kol kanat germeye devam ediyor: France 24'ten skandal Türkiye haritası...
Rusya'nın ateşkes kararına Ukrayna'dan yanıt!
Türkiye ile ABD eş zamanlı olarak DEAŞ'a finansman sağlayan şebekenin mal varlığını dondurdu!
Türk teknelerine Yunan tacizi...
Erdoğan diplomasisi sonuç verdi: Rusya 6-7 Ocak'ta ateşkes ilan ediyor
SON DAKİKA! YSK'dan 2023 seçimleri açıklaması: Erken seçim vurgusu yaptı!
CHP'li Tanrıkulu'ndan HDP’nin Hazine yardımı hesaplarının bloke edilmesine tepki: Karar kanımca yok hükmündedir
Memur ve emeklinin maaş zammı yüzde 30'a çıktı: İşte yeni maaşların kalem kalem listesi

Memur ve emeklinin maaş zammı yüzde 30'a çıktı: İşte yeni maaşların kalem kalem listesi

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

Her yeri istila ettiler: İstanbul Boğazı'nda ürküten görüntü

Her yeri istila ettiler: İstanbul Boğazı'nda ürküten görüntü

Akıllara durgunluk veren olay: Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti

Akıllara durgunluk veren olay: Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!