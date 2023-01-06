Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu arasında tatlı atışma!

Özge Gürel, kendisi gibi oyuncu olan eşi Serkan Çayoğlu ile gidecekleri etkinlik öncesi Instagram hesabından eğlenceli bir paylaşıma imza attı. 35 yaşındaki güzel, etkinliğe eşinden önce hazırlanınca, ortaya çok ilginç bir diyalog çıktı.