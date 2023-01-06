Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu arasında tatlı atışma!
Özge Gürel, kendisi gibi oyuncu olan eşi Serkan Çayoğlu ile gidecekleri etkinlik öncesi Instagram hesabından eğlenceli bir paylaşıma imza attı. 35 yaşındaki güzel, etkinliğe eşinden önce hazırlanınca, ortaya çok ilginç bir diyalog çıktı.
'Kiraz Mevsimi' dizisinin setinde tanışan ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Serkan Çayoğlu-Özge Gürel çifti, Temmuz 2022'de Almanya’da nikâh, Ağustos 2022'de ise İtalya düğün yaptı.
"BELGELERİM"
Aşklarını romantik paylaşımlarıyla da gözler önüne seren ikiliden Özge Gürel, 5.7 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayınladığı kareye, kalp ve gülücük emojileriyle birlikte "Serkan'dan önce hazırlandıysam, belgelerim" mesajını yazdı.
"ÜÇÜN BEŞİN HESABINI YAPMAYALIM"
Serkan Çayoğlu'nun "Üç dakika falan sanırım" şeklindeki yorumuna ise güzel oyuncudan "Üçün beşin hesabını yapmayalım" karşılığı geldi. İkilinin tatlı atışması dikkat çekti.
"BELGELERİM"
Aşklarını romantik paylaşımlarıyla da gözler önüne seren ikiliden Özge Gürel, 5.7 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayınladığı kareye, kalp ve gülücük emojileriyle birlikte "Serkan'dan önce hazırlandıysam, belgelerim" mesajını yazdı.
"ÜÇÜN BEŞİN HESABINI YAPMAYALIM"
Serkan Çayoğlu'nun "Üç dakika falan sanırım" şeklindeki yorumuna ise güzel oyuncudan "Üçün beşin hesabını yapmayalım" karşılığı geldi. İkilinin tatlı atışması dikkat çekti.