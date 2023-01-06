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Beyaz Gazete
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DNA testi veren Doğuş'tan ilk açıklama!

Şarkıcı Doğuş’un Azerbaycanlı sunucu eşi Hoşgedem Hidayetkızı’nın programına giden genç, iddialarıyla gündem oldu. Programa katılan Seyid isimli gencin, "Doğuş benim babam" açıklaması ortalığı karıştırdı. Uzun süredir ailesiyle birlikte Azerbaycan'da yaşayan, evli ve iki çocuk babası Doğuş, iddialar karşısında sessizliğini bozdu.

Ekleme: 6.01.2023 - 00:42 Güncelleme: 6.01.2023 - 00:46 / Editör: Ozge Selin
Doğuş, 2006 yılında dünyaevine girdiği Şeyma Uygun ile 2009'da boşandı. 2014'te ise Azerbaycanlı sunucu ve gazeteci Hoşkedem Hidayetkızı ile nikâh masasına oturdu. Ünlü ismin bu evlilikten Arda ve Arın adında iki oğlu bulunuyor. Seyid isimli 22 yaşındaki bir kişi, Doğuş'u gerçek babası olduğu iddiasıyla mahkemeye verdi.

48 yaşındaki şarkıcı, bu durum karşısında büyük bir şok yaşarken, dava haberi sonrası eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile evliliğinde kriz çıktığı ve Hidayetkızı'nın DNA sonucuna göre sekiz yıllık birlikteliğine devam edip etmeme kararını vereceği belirtildi.

DNA testi veren Doğuş'tan ilk açıklama!

DOĞUŞ, SEYİD'İN BABASI MI?

Sürecin uzamasını istemeyen Doğuş, DNA örneği vererek, sonucun bir an önce çıkmasını istedi. Türkiye'den Azerbaycan'a giden Seyid de merakla DNA sonucunu beklemeye başladı. Ayrıca Seyid'in, ünlü şarkıcıya olan benzerliği dikkat çekti.

DNA testi veren Doğuş'tan ilk açıklama!

'MANEVİ OĞLUM OLARAK KABUL EDEBİLİRİM'

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Doğuş, Beyaz TV'de ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programına şu açıklamayı yaptı:

Çıkan haberleri üzüntüyle okudum. Şimdilerde eşim Hoşkedem ve evlatlarımla birlikte Dubai'deyim, tatil yapıyoruz. Babası olduğumu iddia eden genci tanımaktayım. Kendisi eşimin Azerbaycan'daki programına katılan fenomen bir gençtir. Seyid olarak biliniyor. Programda bir takım iddialarda bulundu, babası olduğuma dair. Bana da biraz benziyor hakikaten ama böyle bir şey mümkün değil! Haberlerin ardından direkt olarak DNA testi verdim ve çıkacak sonuçtan kesin bir şekilde eminim. Genç arkadaş madem beni çok seviyor, bana benziyor, onu manevi çocuğum olarak kabul edebilirim ama fazlası bana ve aileme zarar verir. Ülkenin birçok yerinde zaten binlerce çocuk okutuyorum, hepsi benim evladım gibidir. Süreci ben de sizler kadar merak ediyorum.

DNA testi veren Doğuş'tan ilk açıklama!

'İNSAN KENDİNİ ALDATILMIŞ HİSSEDER'

Programın yorumcularından Seren Serengil, 'Burada zaman zaman şöhretlerin çocukları sonradan ortaya çıkmıştır. İnsan kendini aldatılmış gibi hissedebilir. Doğuş yakışıklı bir çocuktur ama kendisine de benzemiyor. Ben Doğuş'u çok severim çok iyi bir çocuk, karısı da çok tatlı birisi' dedi.

'KABUS GİBİ'

Bir diğer yorumcu Arto Dalga ise 'Kâbus gibi. Gerçekliğini düşününce zor iş. Aşık olduğun bir adam için zor bir durum' ifadelerini kullandı.

DNA testi veren Doğuş'tan ilk açıklama!

'ÇOK SEVİYORSAM KABUL EDERİM'

Bircan Bali, 'Doğuş, Azerbaycan'a gidiyor ve orada evleniyor. Eşi bizim buradaki kadın programlarından yapıyor. Kayıpları, kaçanları falan buluyor. Eşinin programına bir genç geliyor ve 'Doğuş benim babam' diyor. Neresinden bakarsan bak enteresan bir konu. Ben böyle bir durumda çok seviyorsam kabul ederim. Ortaya çıkan çocukla benziyorlar' şeklinde konuştu.
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