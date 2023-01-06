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Aslı Bekiroğlu: Beynimde bir şeyler çıktı

Aslı Bekiroğlu, başrollerini Hakan Meriçliler, Gürgen Öz ve Burçin Abdullah paylaştığı ‘Sıkı Dostlar’ filminin çekimlerinde rahatsızlanmıştı. Önceki gün Bebek’te köpekleriyle yürüyüş yaparken görüntülenen ünlü oyuncu, sağlık durumuyla ilgili "Ciddi bir şey” diyerek açıklama yaptı.

Ekleme: 6.01.2023 - 09:09 Güncelleme: 6.01.2023 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Barış Akarsu'nun hayat hikayesini anlatacak olan filmde oynayacak isimler biri de son dönemin popüler oyuncularından Aslı Bekiroğlu olmuştu. Geçtiğimiz aylarda bir ödül törenine katılan Bekiroğlu, kadrosunda yer alacağı film hakkında konuşarak, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Zeynep'i canlandıracağını söylemişti.

"NE DİYEYİM BAŞI SAĞ OLSUN!"

Muhabirlerin, "Barış beyin trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?" sorusuna Aslı Bekiroğlu gülümseyerek, "Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun ne denir? Tövbe yarabbim" yanıtını vermişti.

ÖZÜR DİLEDİ, PROJEDEN AYRILDI

Bu sözleri tepki çeken oyuncu, gelen eleştirilerin ardından ise Instagram hesabından açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu, özür dileyerek rol alacağı filmden ayrıldığını duyurmuş ve paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak olan Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için ipucu verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafında yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğundan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum.

AMBULANSTA YATTI

Tüm bunların ardından 27 yaşındaki Bekiroğlu, 'Sıkı Dostlar' filminin setinde yaşadığı bir sağlık sorunuyla gündeme geldi. Belinden sıvı aldıran oyuncu dizi setinde ambulansta bir gün yattı.

"AİLE SAADETİ YAPTIK"

Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek’te köpekleriyle yürüyüş yaparken görüntülendi. Yılbaşını kardeşiyle evinde geçirdiğini söyleyen oyuncu, "Aile saadeti yaptık" şeklinde konuştu.

2022 kendisi için iyi geçtiğini söyleyen Bekiroğlu, "Zaman zaman kötüydü ama iyisiyle kötüsüyle atlattık. 2023 hepimiz için daha huzurlu daha mutlu ve daha sağlıklı olsun, inşallah ” dedi.

"CİDDİ BİR ŞEY"

Rol aldığı ‘Sıkı Dostlar’ setinde geçirdiği rahatsızlık hatırlatılınca, "Şimdi çok iyiyim. Beynimde bir şeyler çıktı, onun için belinden sıvı alalım dediler. Uzun hikaye ama iyiyiz. Ciddi bir şey” dedi.
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