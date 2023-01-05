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Son hali olay oldu!

Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna katılan ve estetik yaptırdığı iddia edilen Mine Tugay, sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 5.01.2023 - 10:23 Güncelleme: 5.01.2023 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Güzel oyuncu Mine Tugay, başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisine dahil oldu.

Dizide Orhan’ın da eski sevgilisi olan Defne rolüne hayat verecek olan Mine Tugay, Orhan (Emre Altuğ) ve Gülgün’ün (Gözde Kansu) okul arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak.

"Mine Tugay nerede?"

Dizinin fragmanı yayınlanır yayınmaz sosyal medyada gündem oldu. Mine Tugay'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Yüzüne ışık dolgusu ve germe yaptırdığı iddia edilen Tugay'a yorum yağdı.

Bazı kullanıcılar "Mine Tugay gelecek demişlerdi bu kim?" gibi yorumlar yapıldı.

Son hali olay oldu!
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