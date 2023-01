Sibel Can'ın paylaşımı hüzünlendirdi

Sibel Can, annesi ile çekilmiş karesini paylaşarak eski günleri yad etti

Instagram'da 2.9 milyon takipçisi olan ve sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunan Sibel Can'ın son yaptığı paylaşımı takipçilerini hüzünlendirdi.Sibel Can 2006 yılında kaybettiği annesi Emine Gül'e duyduğu özlemi paylaştığı çocukluk karesi ile anlattı.Karagümrük'te anneannesine ev verdiAnnesi Emine Gül Sezer Cangüre'yi 2006 yılında kaybettikten sonra zor günler geçiren Sibel Can, teselliyi anneannesine yardım ederek bulmuştu. Anneannesine doğup büyüdüğü Karagümrük'te ev veren Sibel Can, Karagümrük'te yatırımlarını sürdürmüştü.