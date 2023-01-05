Hazar Ergüçlü yeni yıla ailesiyle girdi...

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini noktalamıştı. Ünlü oyuncu, "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 5 yıllık bir yıpranma yaşandı. Onur hâlâ her şeyim, ailemden biri gibi, arkadaşlığımız devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.Onur Ünlü ise "Hazar ile devamlı görüşüyoruz. Olmayınca olmuyor. Bunun özel bir sebebi yok. Bir araya gelerek, düşünüp karar verdik" ifadelerini kullanmıştı.Sürpriz ayrılığın ardından Hazar Ergüçlü, yeni yılı Kıbrıs'ta yaşayan ailesiyle birlikte karşıladı.