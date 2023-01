Emina Jahovic yeni aşka yelken açtı!

Sırp şarkıcı Emina Jahovic, oğulları Yaman ve Yavuz'un babası Mustafa Sandal ile 2018 yılında boşanmıştı. Mustafa Sandal, geçtiğimiz haziran ayında sosyetik güzel Melis Sütşurup ile nikâh masasına oturmuştu.Jahovic, Bebek'te objektiflere yansımıştı. Eski eşi Mustafa Sandal ile nafaka yüzünden davalık olan Sırp şarkıcıya, geçtiğimiz günlerde 'Erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli' şeklindeki sözlerinin hatırlatılmıştı. Jahovic, konuyla ilgili 'Beni karıştırmayın artık gerçekten nafakayı umursamıyorum. Ben de bıraktım artık. Herkes mutlu olsun' diye konuşmuştu.'2023'E NEGATİF KONULARLA GİRMEK İSTEMİYORUM'Açıklama sonrası 'Mustafa Sandal'dan tepki geldi mi?' şeklindeki soruya 'Yok, iyiyiz. 2023'e bu negatif konularla girmek istemiyorum. Her şey çok güzel olacak' yanıtını vermişti.'BEN OĞULLARIMI ÖYLE YETİŞTİRİYORUM'Emina Jahovic, 'Erkek adam gibi davranmalı' şeklindeki sözlerinin sert bir açıklama olduğu ifade edilmesi üzerine konuyla ilgili şunları söylemişti:Ben oğullarımı öyle yetiştiriyorum. Bir gün inşallah evlendikleri zaman kendi eşine sahip çıkabilecek kadar güçlü olmaları lazım. Sadece o. Çünkü kadın doğurur, aileyi korur. Bir hiyerarşi var burada. O yüzden 'Adam gibi adam olsunlar' derim. Her zaman düşünürüm, benim ağabeyim, babam herkes öyle. Ben Boşnak aileden geliyorum. Herkes öyle büyüdü. Ben öyle biliyorum başka türlü bilmiyorum.'BOŞANMA BİRAZ DAHA FARKLI OLSAYDI İYİ OLURDU'Jahovic, 'Mustafa Sandal ile boşanma sonrası sizin için zor oldu mu, maddi olarak yıprandınız mı?' sorusuna, 'Yok, yıpranmadım çok fazla. İyiyim, mutluyum ben her türlü' cevabını verdi. Şarkıcı, 'Boşanma süreci istediğiniz gibi mi olmadı?' sorularına ise, 'Yani, biraz daha farklı olsaydı daha iyi olurdu. Gerçekten artık onunla alakalı konuşmak istemiyorum. Tamamen kapattım' yanıtını vermişti.'ERKEĞİN SORUMLULUK ALMASI LAZIM'Emina Jahovic, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasında yaşanan nafaka konusu hakkında konuşmuştu. Jahovic, muhabirlerin, 'Anne eğer çalışıyorsa, boşandığı eşinden nafaka almalı mı?' sorusuna 'Ben karışmak istemiyorum ama ben de aynı sorunu yaşadım. Erkeğin sorumluluk alması lazım, ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek, erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli' diyerek hemcinslerini savunmuştu.ARADIĞI AŞKI BULDUSırp şarkıcı, aradığı mutluluğu buldu. Jahovic, gönlünü kreatif direktör Ljubomir Dorontic'e kaptırdı. Çift, yeni yılı İstanbul'da karşılarken aşklarını ilan etti. Jahovic, '2023 başlasın' dedi.