Doğuş, DNA örneği verdi!

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş, 2006 yılında dünyaevine girdiği Şeyma Uygun ile 2009'da boşandı. 2014'te ise Azerbaycanlı sunucu ve gazeteci Hoşkedem Hidayetkızı ile nikâh masasına oturdu.Ünlü ismin, Hidayetkızı ile evliliğinden Arda ve Arın adında iki oğlu bulunuyor. Asıl adı Orhan Baltacı olan Doğuş, uzun zamandır ailesiyle birlikte Azerbaycan'da yaşıyor.EŞİYLE ARASI AÇILDI!Sanat dünyasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle 'felaket tellalı' lakabıyla tanınan Onur Akay, 22 yaşındaki bir kişinin, Doğuş'u gerçek babası olduğu iddiasıyla mahkemeye verdiğini belirtmişti. 48 yaşındaki şarkıcı, bu durum karşısında büyük bir şok yaşarken, dava haberi sonrası eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile sorun yaşamıştı.DOĞUŞ, SEYİD'İN BABASI MI?22 yaşındaki Seyid isimli gencin kendisini mahkemeye vermesi üzerine sürecin uzamasını istemeyen Doğuş, DNA örneği vererek, sonucun bir an önce çıkmasını istedi. Türkiye'den Azerbaycan'a giden Seyid de merakla DNA sonucunu beklemeye başladı.Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı'nın, DNA sonucuna göre sekiz yıllık evliliğine devam edip etmeme kararını vereceği öğrenildi.Öte yandan gencin, ünlü şarkıcıya olan benzerliği dikkat çekti.