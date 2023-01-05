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Doğuş, DNA örneği verdi!

22 yaşındaki Seyid isimli genç, bir süredir hayatını Azerbaycan'da sürdüren şarkıcı Doğuş'un gerçek babası olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Sürecin uzamasını istemeyen Doğuş, gencin gerçek babası olup olmadığının ortaya çıkması için DNA örneği verdi.

Ekleme: 5.01.2023 - 00:18 Güncelleme: 5.01.2023 - 00:25 / Editör: Ozge Selin
'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş, 2006 yılında dünyaevine girdiği Şeyma Uygun ile 2009'da boşandı. 2014'te ise Azerbaycanlı sunucu ve gazeteci Hoşkedem Hidayetkızı ile nikâh masasına oturdu.

Ünlü ismin, Hidayetkızı ile evliliğinden Arda ve Arın adında iki oğlu bulunuyor. Asıl adı Orhan Baltacı olan Doğuş, uzun zamandır ailesiyle birlikte Azerbaycan'da yaşıyor.

Doğuş, DNA örneği verdi!

EŞİYLE ARASI AÇILDI!

Sanat dünyasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle 'felaket tellalı' lakabıyla tanınan Onur Akay, 22 yaşındaki bir kişinin, Doğuş'u gerçek babası olduğu iddiasıyla mahkemeye verdiğini belirtmişti. 48 yaşındaki şarkıcı, bu durum karşısında büyük bir şok yaşarken, dava haberi sonrası eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile sorun yaşamıştı.

Doğuş, DNA örneği verdi!

DOĞUŞ, SEYİD'İN BABASI MI?

22 yaşındaki Seyid isimli gencin kendisini mahkemeye vermesi üzerine sürecin uzamasını istemeyen Doğuş, DNA örneği vererek, sonucun bir an önce çıkmasını istedi. Türkiye'den Azerbaycan'a giden Seyid de merakla DNA sonucunu beklemeye başladı.

Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı'nın, DNA sonucuna göre sekiz yıllık evliliğine devam edip etmeme kararını vereceği öğrenildi.

Doğuş, DNA örneği verdi!

Öte yandan gencin, ünlü şarkıcıya olan benzerliği dikkat çekti.

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