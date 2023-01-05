  • USD: 18,72 - 18,75
  • EURO: 19,85 - 19,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Büşra Develi aşk iddialarını yalanladı

Geçtiğimiz günlerde 2018 yılında ilişkisini sonlandırdığı Burak Deniz ile birlikte görüntülenen Büşra Develi'ye, "Aşk tekrar mı başladı?" sorusu yöneltildi. Basın mensuplarına konuyla alakalı açıklama yapan oyuncu, "Kesinlikle başlamadı. Son derece arkadaşça bir kahve içmeydi. Ayrıca böyle haberlerle benim kısmetimi de kapatmayın" diyerek, kahkaha attı

Ekleme: 5.01.2023 - 09:43 Güncelleme: 5.01.2023 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Büşra Develi, Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, yeni bir projeye başladığını dile getirdi.

Develi, "Bir süre İstanbul'da olamayacağım. Şehir dışında çekilecek bir projede yer alacağım. Dijital bir platformda yayınlanacak" dedi.

"AŞK KESİNLİKLE BAŞLAMADI"

Geçtiğimiz günlerde 2018 yılında ilişkisini sonlandırdığı Burak Deniz ile birlikte görüntülenen Büşra Develi'ye gazeteciler, "Aşk tekrar mı başladı?" sorusunu yöneltti.

Konuyla alakalı açıklamada bulunan ünlü oyuncu, "Kesinlikle başlamadı. Sadece yolda karşılaştık. Zamanında ikimiz de birbirimizin hayatında yer edinmiştik. Son derece arkadaşça bir kahve içmeydi. 'Karşılaşma' diyebiliriz. 'Bir kahve içelim' dedik ve o günleri yad ettik ama söz konusu 'aşk' olayı tabii ki yok. Ayrıca böyle haberler ile benim kısmetimi de kapatmayın" diyerek, güldü.

"BİR DAHA BİR ARAYA GELMEMİZ İMKANSIZ"

Eski aşıklar, daha önce, "Bir daha bir araya gelmemiz imkansız. Geri dönüşü yok" şeklinde konuşmuştu.

"İHANET" İDDİASI

3 yıldır aşk yaşayan oyuncu çift, 2018'de yollarını ayırmıştı. İkilinin ilişkilerinin 'ihanet' nedeniyle bittiği ve sokak ortasında kavga ettikleri iddia edilmişti.

Ünlü oyuncu, haklarında çıkan haberlerin ardından konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Develi, söylentilerin yalan olduğunu ifade ederken, ayrıldıklarını ise doğrulamıştı.

"BU BİR SÜREÇ"

İşte Büşra Develi'nin açıklaması:

Günlerdir benim ve ilişkim hakkında çıkan hayal ürünü haberleri hayretle okuyorum. Bir ilişkinin bitmesi için illa ki taraflardan birinin aldatması veya kıskanması gerekmez. Bu bir süreçtir. Burak'la olan 3 yıllık ilişkimiz karşılıklı kararımızla sonlanmıştır. Hala birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygı baki... Hakkımda asılsız haberler yayınlamaya devam eden her bir kurum hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.
Başkan Erdoğan: İcraatlerimize vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez
İngiltere'de sağlık sistemi çöktü: İlaç yok, doktor yok, ambulans gelmiyor! Vatandaşa uyarı: “Ölümcül bir durum yoksa acile gelmeyin”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Muhalefetin Saraçhane tiyatrosuna özel animasyon filmi: Sosyal medyaya damga vurdu
DEAŞ’ın hendekçisi tutuklandı: Çok sayıda gözaltı var
Orta gelirliye konut projesi için 15 soru 15 cevap! Bakan Kurum paylaştı
Türkiye'den uzay otobüsü hamlesi: Selçuk Bayraktar'ın 'üzerinde çalışıyoruz' dediği dev projede detaylar ortaya çıktı
Krizlerin gölgesinde 10'uncu toplantı! 6'lı masa yazı fontları ve metin boşluklarından sonra nihayet adayı da konuşacak
FETÖ'cü Enes Kanter'den skandal açıklamalar! Batı'ya böyle yalvardı
MSB: 12 terörist öldürüldü
Başkan Erdoğan'ın 'işe dönüş' müjdesi emekçilerin yüzünü güldürdü! Hak hukuk tanımayanlara en güzel cevap
Ekrem İmamoğlu'ndan başsavcıya tehdit! 'Odana geleceğim ilk gördüğüm yerde...'
Murat Bardakçı'dan Eda Taşpınar'a sert sözler... 'Ortada bir akıl zaafı çatlaklık söz konusu'
Tevfik Göksu İmamoğlu'nun algı operasyonlarını çürüttü: En büyük iddiası yalan!
Macron duyurdu! Fransa Ukrayna'ya tank gönderecek!
DEVA Partili Sanem Oktar'dan skandal açıklama: Anayasadan Türklüğü kaldırmak istiyoruz
HDP'li Beştaş'tan FETÖ skandalı! Terör örgütü yerine 'cemaat' dedi
Memur ve emekli zammı teklifi Meclis'e sunuldu...
DSÖ'den Çin'de hızla artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama... 'Paylaştıkları verilere inanmıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7. Anadolu Medya Ödülleri Programı'nda konuştu!
Memur ve emeklinin maaş zammı yüzde 30'a çıktı: İşte yeni maaşların kalem kalem listesi

Memur ve emeklinin maaş zammı yüzde 30'a çıktı: İşte yeni maaşların kalem kalem listesi

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

Her yeri istila ettiler: İstanbul Boğazı'nda ürküten görüntü

Her yeri istila ettiler: İstanbul Boğazı'nda ürküten görüntü

Akıllara durgunluk veren olay: Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti

Akıllara durgunluk veren olay: Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!