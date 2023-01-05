Berdan Mardini'den 'Survivor 2023' paylaşımı!

Berdan Mardini'nin geçtiğimiz haftalarda taytla spor yaptığı anlar çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcıyı spor kıyafetleriyle ve yeni tarzıyla görenler inanamamıştı. Giyim tarzı ile bir kesimden iyi tepkiler alırken diğer yandan eleştirilen Mardini'ye, "Giyindiğiniz kombinler çok konuşuluyor. Neler söylemek istersiniz?" şeklindeki soru yöneltilmişti"BANA BERDAN TAYTİNİ' DİYORLAR"Mardini, "Şimdi ben pembe kazak giyindiğimde biliyorsunuz. Her yıl meme kanserine destek olmak için pembe top organizasyonu yapılıyor. Ben de ona destek vermek için giymiştim. En son bir ayakkabı giydim. Onu da doktorum hediye etmişti. O da olay oldu. En çok şuna güldüm. Tayt giydiğimde 'Berdan Taytini' yazmışlar. Çok komikti. Yapılan yorumlar hoşuma da gidiyor. Tabi bazen hakarete varan durumlar oluyor. Eleştiriye açık, kendimle barışık biriyim" cevabını vermişti."REAL MARDİNİ"Berdan Mardini, kısa süre sonra tayt sevdasını bir kez daha gözler önüne sermişti. Futbol topuyla antrenman yaparken tayt giyen şarkıcı, gönderiisne, "Real Mardini. Bu ara tam sardım..." notunu düşmüştü. Şarkıcı, bu pozlarıyla bir kez daha gündem olmuştu."BERDAN BEY NE YAPIYORSUNUZ?"Takipçilerinden; "Usta sana ne olmuş?", "Dardan Taytini", "Berdan Bey ne yapıyorsunuz?", "Allah aşkına erkekler tayt giymesin", "Tayt çok güzel", "Bence sana taytini yakışmıyor", "Tayt olmamış", "Termal Taytini" ve "Daha çok takipçi için mi bunu yapıyorsun?" şeklinde yorumlar gelmişti."SURVİVOR'A GİDİYORUM"Survivor 2023'te ünlüler takımında yer alan Berdan Mardini, bir kez daha sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.Arka planda bisiklet ve elinde bavuluyla objektif karşısına geçen Berdan Mardini, 300 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı karelere, "Survivor a gidiyorum. Dönünce görüşürüz inşallah. Hazırlıklar tamamlandı" notunu düştü. Ünlü türkücünün gönderisine yorum yağdı."BU VALİZE KAÇ TAYT SIĞDIRDIN?"Mardini'nin talipçileri; "İlk fotoda askere gider gibi. 'Hayırlı tezkereler' diyesim geldi", "Parkurlara bayramlık kıyafetle mi çıkacaksın?" "Kaç tayt sığdırdın bu valize?", "Abi sen Survivor'a gittiğine emin misin?", "Tayt giymeden dönme geri", "Dominik'e bisikletle mi gideceksin?" ve "Taytını da götür" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.