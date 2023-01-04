Zeynep Bastık: Toparlanıyorum

Geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza geçiren Zeynep Bastık, Kuruçeşme'deydi. Ünlü şarkıcı, "Çok iyiyim, toparladım arkadaşlar. 2022 son şakasını yaptı ama talihsiz bir şaka oldu bu" dedi

Geçtiğimiz haftalarda merdivenlerden kayıp düşmesi sonucu omurga kemiklerinden iki tanesi kırılan Zeynep Bastık, Kuruçeşme'deki bir mekandaydı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşı Berkay Şahin'in doğum günü yemeğine katıldı.



"TOPARLANIYORUM"



Yaklaşık 5 saat kaldıkları mekanın çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bastık, "Çok iyiyim, toparladım arkadaşlar. 2022 son şakasını yaptı ama talihsiz bir şaka oldu bu. Bir tedavi söz konusu değil şu anda çünkü hassas bir bölge olduğu için alçı ya da başka bir şey uygulanamıyor. Zamanla geçecek bir durum ve korseyi çıkardım. 21 Ocak'ta Bakü'de konserim var, o güne kadar dinleneceğim. Berkay'ın doğum günüydü bugün, onu kutladık ve güzel bir gece oldu" dedi.



"ÇOK GURURLANDIM"



Zeynep Bastık, geçtiğimiz yıl en çok dinlenen kadın şarkıcılardan biri olmasının kendisini çok gururlandırdığını, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğini ifade etti.



"GÜNDEN GÜNE DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"



Öte yandan geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza geçiren Zeynep Bastık, Bastık, "Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde, kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım" demişti.



Ünlü şarkıcı, ardından birkaç gün sonra, "Korseyi ara ara çıkarmaya başladım. Günden güne daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.



ZEYNEP BASTIK'I ÜZEN HABER



Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Bastık, üzücü haberi de duyurmuştu. Zeynep Bastık, altı haftalık iyileşme süreci tamamlanamayacağı için 2023 yılının ocak ayı ortasına kadar sahne alamayacağını dile getirmişti.



ÜÇ KONSERİNİ İPTAL ETTİ



30 Aralık, 31 Aralık ile 6 Ocak'taki konserlerini iptal ettiğini ve üzgün olduğunu belirten Bastık, hayranlarına, "Anlayışınız için teşekkür ederim" demişti. Takipçilerinden Zeynep Bastık'a, "Geçmiş olsun..." mesajları yağmıştı.



"CİDDİ AĞRILAR ÇEKİYORUM"



Ünlü isim, geçirdiği kazayla ilgili şunları söylemişti:



Merdivenlerden kayıp, düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım. Ciddi ağrılar ve harekete bağlı olarak sancılar çekiyorum ama iyi olacağım. Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz. En çok da bunun için üzgünüm... Lütfen nereye bastığınıza, sağınıza, solunuza dikkat edin. En kısa zamanda bomba gibi dönmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Sizi seviyorum...