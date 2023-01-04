Yeni yıla rol arkadaşıyla girdi

Merve Dizdar, 2016'da evlendiği kendisi gibi oyuncu eski eşi Gürhan Altundaşar ile geçtiğimiz yıl boşanmıştı.Ayrılık haberlerinin basına yansımasının ardından Dizdar'ın adı 'ihanet' iddialarına karışmıştı. Dizdar'ın, evli olduğu dönemde Masumlar Apartmanı'ndaki partneri Uğur Uzunel ile yakınlaştığı ileri sürülmüştü.Ünlü oyuncu, hakkında ortaya atılan iddiaları, "Ne Gürhan ne ben birbirimizi aldatmadık. Yasak aşk yaşamadık kimseyle... Sadece bitti... Rica ediyorum." diyerek yalanlamıştı.Merve Dizdar ile Uğur Uzunel'in ilişkilerini sır gibi sakladığı ve gizli gizli görüştükleri iddia edildi. 2023'ü Kapadokya'daki bir mekanda karşılayan Dizdar ile Uzunel, gece geç saatlere kadar eğlenirken görüldü.