Melisa Döngel'in hayalleri gerçek oldu

Oyuncu Melisa Döngel, "Verdiğim emeğin ve kararların karşılığını aldığımı düşünüyorum. Gerçeklikten uzaklaşmayan, ayakları yere basan düşler kuruyorum ve oluyor. Şükretmeyi bilen biri olmaya özen gösterdim" dedi.

'Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı' dizisinde rol alan Melisa Döngel, Women’s Shine dergisine röportaj verdi. İşte oyuncunun sözleri...



- Ayakları yere basan düşlerim vardır. Kurduğum hayaller tek tek gerçekleşiyor. Bu da bana haz veriyor.



- Her zaman şükretmeyi bilen biri olmaya özen gösterdim. Daha da mutlu olacağım günler için buradayım.



Melisa Döngelin hayalleri gerçek oldu



- Kendi kararlarını sağlıklı bir şekilde vermek özgürlüktür.



- Kardeşim Elif hayatımın merkezi, en değerlim.