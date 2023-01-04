Gonca Vuslateri’den ağır gönderme

Daha önce 'Küçük Sırlar', 'Yalan Dünya', 'Anne' gibi yapımlarda rol alan Gonca Vuslateri, eski tiyatroculara ağır göndermede bulundu. Oyuncu, “2023’te, askıntı eski tiyatroculardan, genç oyuncularımızı korusun Allah’ım” diye konuştu. Vuslateri, kısa sürede ‘En Çok Konuşulanlar’ listesine girdi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bazı meslektaşlarını kızdıracak açıklamalarda bulunmuştu. Yüzüne estetikli bir filtre uyguladığı fotoğrafını yayınlayan 35 yaşındaki oyuncu, isim vermeden bazı kadın meslektaşlarını hedef aldı.35 yaşındaki Vuslateri, gönderisine, şu notu düşmüştü:



'Ben aramı iyi tutayım da aman ekmeğimden olmayayım' estetiği yaptırdım. Bir-iki dizide suni gözyaşıyla süzüm-ağlama sahnesi, yurt dışı satışlarından %1, tam kariyer yapacakken zengin kocayla Akdeniz sahillerinde tanışıp evlilik, aynı düğünde 5 gelinlik... Yok kızım Gonca rahatlık batar sana! Ben aramı kendimle bozmayayım da ne gelirse başımıza sevdadan olsun. Hadi bakalım, Azıcık Martinim ağrısız başım. Sakin olun estetik yok.



"MESAJINIZ KİME?"



Vuslateri'nin bu paylaşımı kafaları karıştırmıştı. İsim vermeden bir meslektaşını hedef alan oyuncu takipçilerini de ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Gonca Hanım mesajınız kime?' yorumunda bulunmuştu.



'BOŞANMA' ESPRİSİ



Gonca Vuslateri, geçtiğimiz haftalarda yakın arkadaşı Engin Özmen ile Esen Tunç'un Emirgan'da bir mekanda gerçekleşen düğününde nikâh şahidi olmuştu. Oyuncu, ünlü sunucu Saba Tümer'in de katıldığı düğünde yaptığı 'boşanma' esprisi ile adından söz ettirmişti. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çeken Vuslateri, şahit olarak nikâh defterine imzayı atarken, "Çok seviyorum bu defteri; bir kere gördüm, boşandım! Şimdi tekrar görünce duygulandım. Nereye atıyorum imzayı? Daha önce bir üst kısma atmıştım imzayı, yavaş yavaş aşağı iniyorum" sözleriyle konukları kahkahaya boğmuştu.





