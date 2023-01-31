Meltem Yılmazkaya ile Kadir Doğan nişanlandı!

Meltem Yılmazkaya, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Kadir Doğan ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı."BİR ŞEYLER OLDU, GÜZEL OLDU"Mutlulukları gözlerinden okunan ikiliden ünlü oyuncu, geceden fotoğrafları "Bir şeyler oldu, güzel oldu, daha güzel olsundu" notu ile Instagram hesabından paylaştı.