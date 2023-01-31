Meltem Yılmazkaya ile Kadir Doğan nişanlandı!
'Güldür Güldür' oyuncusu Meltem Yılmazkaya, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Evlilik yolunda ilk adım atan ünlü oyuncu, Kadir Doğan ile nişan töreninden fotoğrafları yayınladı.
Meltem Yılmazkaya, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Kadir Doğan ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.
"BİR ŞEYLER OLDU, GÜZEL OLDU"
Mutlulukları gözlerinden okunan ikiliden ünlü oyuncu, geceden fotoğrafları "Bir şeyler oldu, güzel oldu, daha güzel olsundu" notu ile Instagram hesabından paylaştı.
"BİR ŞEYLER OLDU, GÜZEL OLDU"
Mutlulukları gözlerinden okunan ikiliden ünlü oyuncu, geceden fotoğrafları "Bir şeyler oldu, güzel oldu, daha güzel olsundu" notu ile Instagram hesabından paylaştı.