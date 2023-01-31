İrem Derici Dua Lipa elbisesi giydi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı İrem Derici yine gündem oldu. Derici şimdi de giydiği bir elbise ile dikkat çekti.Dua Lipa'nın geçtiğimiz Grammy gecesinde giydiği Versace imzalı elbisenin neredeyse aynısını diktiren İrem Derici, tarzıyla konuşuldu.İrem Derici sosyal medyadan paylaştığı karelere de şu notu ekledi: “Kırbacımı kuliste unutmuşum.”