Filiz Akın yeniden ameliyat olabilir...

Türkan Şoray, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın, geçtiğimiz ay kulağının üst kısmındaki şüpheli doku nedeniyle operasyon geçirmişti."KEYİFSİZİM"Yeniden ameliyat masasıan yatma ihtimali olduğunu belirten ünlü sanatçı, "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek. Onun için keyifsizim biraz" mesajını paylaştı.ÜNLÜLERDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJIFiliz Akın’ın paylaşımına Binnur Kaya, Emel Sayın, Başak Dizer, Yeliz, Melis Sezen, Fazıl Say, Leman Sam, Süheyl Uygur, Soner Arıca, Deniz Seki, Metin Pıhlıs, Seren Serengil ve Nursel Köse gibi birçok ünlü isimden 'geçmiş olsun" mesajları geldi.