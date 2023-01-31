Düğün sorularına karşı sessiz kaldı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Hazırlık sürecinde olan Şeyma Subaşı, düğün sorularına yönelik sessiz kalmayı tercih etti.

Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Meedo ile uzun süredir birlikte. Evlenmeleri beklenen çift, düğün hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Sosyal medya fenomeni olarak bilinen ve iş insanı Acun Ilıcalı ile yapmış olduğu evlilik ile tanınan Şeyma Subaşı, özel hayatına yönelik paylaşımlarına devam ediyor.



ŞEYMA SUBAŞI'DAN DÜĞÜN SORULARINA KARŞI SESSİZLİK



Önceki gece Etiler'de görüntülenen Subaşı, aracından inerek hızlıca bir mekana giriş yapmaya çalıştı. Ünlü isme, evleneceğini açıkladığı Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile düğün süreçleri soruldu ancak bu konu ile alakalı sorulara cevap vermedi.