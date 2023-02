Dilan Çıtak Tatlıses'ten 'bebek' açıklaması!

Poptan arabeske geniş repertuarı ile konuklarına müzik ziyafeti sunan Levent Dörter, övgü dolu sözlerle eşi Dilan Çıtak'i sahneye davet etti. Tatlıses, sahnede 90'lı yıllara damga vuran Grammy ödüllü rap şarkıcısı Coolio'nun 'Gangsta's Paradise' şarkısını, Demet Sağıroğlu'nun ‘Arnavut Kaldırımı'nı ve babası İbrahim Tatlıses'in ‘Kal Benim İçin' parçasını seslendirdi.'DÜĞÜN GÜNÜ OLAY ÇIKARDI'Dilan Çıtak, babasının soyadı Tatlıses'e, evlendikten sonra Dörter'in de eklenmesi hakkında, 'Sosyal medyada yanlışlıkla Dilan Çıtak yapmışım. Bir olay çıkardı düğün günü! 'Ben soyadımı almanı bekliyordum' dedi. Ben de 'Sen ne meraksız görünen meraklıymışsın' dedim. Sosyal medyada 30 gün sonra yazıyı değiştirebiliyormuşsun, benim haberim yok. Gün saymış. Otuzuncu gün ‘Hadi yazsana Dörter' dedi. Dörter yazdırmak için çok uğraştı neyse” sözleriyle itirafta bulundu.TATLISES'TEN SONRA TIMBERLAKE VE JACKSONÇıtak, kuliste soyadı konusunu açan basın mensuplarına, “Tatlıses'ten sonra Justin Timberlake ve Michael Jackson'un ailesinden olmayı umut ediyorum. Timberlake ve Jackson soyadını alarak, Guinness rekorlar kitabına doğru gideceğiz” şeklinde esprili bir cevap verdi.SAHNEDE ÇITAK, EVDE DÖRTER KANUNLARI!Levent Dörter, eşinin sahnede Çıtak soyadını kullandığını, evde ise Dörter kanunlarının geçerli olduğunu söyledi.'EVDE ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK VAR''Uzun zamandır dinlemiyordum beyimi, iyi ki gelmişim' yorumunda bulunan Dilan Çıtak, evde nağmelere eşi Levent Dörter'in çalıştırdığını açıkladı: Kocamda pop, arabesk hepsi var. 'İbrahim Tatlıses'in değil, Michael Jackson'ın kızıymışım' diyorum. Bende nağme hiç yok' ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine Dörter'in, “Çalıştıracağım çünkü evde altın yumurtlayan tavuk var” yorumunda bulunması herkesi güldürdü.'İTAAT ET, RAHAT ET'Eşinin ziyaretinden çok mutlu olan Levent Dörter, 'Evde kimin sözü geçiyor?' sorusuna, “Evde ikimizde birbirimizi dinliyoruz. Orta yolu muhakkak buluyoruz. Polat Yağcı ‘İtaat et, rahat et' diyerek evlendirdi bizi. Ben de o sözü dinliyorum” yanıtını verdi.'LEVENT'İN KAZANDIĞINI ELEKTRİK SÜPÜRGESİNE YATIRIYORUM'Dilan Çıtak, “Evlendikten sonra sadece bana daha çok para harcamaya başladı. Sahneden aldığı tüm paraları elektrik süpürgelerine yatırıyorum” açıklamasını yaptı. İkisinin de çok titiz olduğunu dile getiren Dörter ise “Eve her geldiğimde bir sürprizle karşılaşıyorum. Yeni bir temizlik süpürgesi kutusu açıyorum. Dilan daha fazla titiz. Evde çamaşır bulaşık işi bende” dedi.Dilan Çıtak Tatlıses: Bebek yapmaya korkuyoruz'KAMERADAN KEDİMİ, KÖPEKLERİMİ İZLİYORUM'Bebek konusu açıldığında ise 33 yaşındaki şarkıcı, 'Korkuyoruz. Sıkıntılı çiftleriz. Sabahtan beri kameradan köpeklerimi, kedimi burada izleyen biriyim, çok düşkünüm” şeklinde konuştu.'TAKILARIMI ANTİKACIDAN ALIYORUM'Meryem Ana kolyesiyle dikkat çeken Dilan Çıtak Tatlıses, “Takılarımı antikacıdan alıyorum” dedi.