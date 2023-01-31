Berdan Mardini'den New York stili!

Berdan Mardini, yoğun konser maratonu öncesi kendisine zaman ayırarak ufak bir kaçamak yaptı. Survivor’a veda etmesi sonrası soluğu New York’ta alan şarkıcı, arkadaşlarıyla bir araya geldi.TIMES MEYDANI'NDA POZ VERDİMardini'nin Times Meydanı'nda çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme takipçilerinden binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi.Survivor'da geçirdiği 15 günde kilo verdiği gözlenen 44 yaşındaki şarkıcı, reklam çekimlerini andıran fotoğraf karelerinde kombini ve sakallı imajıyla dikkat çekti."BU POZLARI SURVİVOR'DA VERECEKTİN"Survivor öncesi taytlı pozlarıyla çok konuşulan Berdan Mardini'nin, Amerika'da çekilen karelerine gelen yorumlardan bazıları şöyle:"Bir Mardinliye bu tarz giyinme yakışmıyor", "Taytsız olmamış", "Ayakkabılar şekil önümden çekil", "Bir kürk giymediğin kalmıştı", "Bu pozları Survivor'da verecektin" "Bronzluk yakıştı sana", "Sanki New York'u fethetmiş", "Survivor birincisi olmuş gibi pozlar". "Ayakkabı biraz büyük galiba".