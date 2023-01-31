Arda Turan için doğum günü paylaşımı

Aslıhan Doğan, 36 yaşına giren eşi Arda Turan için doğum gününde özel anlamlı bir video paylaştı.

Sosyetenin ünlü isimlerinden bri olan Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın doğum gününü eğlenceli bir videoyla kutladı.



Arda Turan'ın çocukları sırtında taşıdığı bir videoyu paylaşan Aslıhan Doğan, paylaşımına şu notu düştü:



"En iyi arkadaşım"



'Doğum günün kutlu olsun hayat arkadaşım, en iyi arkadaşım. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyoruz. Çocuklarımızla nice mutlu en güzel senelerimiz olsun"



Galatasaray Bayrampaşa Futbol Okulu'nda eğitim alan ve ismi Arda olan onlarca çocuk ise kaptanın doğum gününü mesaj yayınlayarak kutladı.