'Survivor değişik bir tecrübe oldu!'

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Ümit Erdim ve kızı Ses Erdim alışveriş turu sonrasında birlikte yemek yedi. Mağazalar arasında turlarken gazetecilerle karşılaşan genç oyuncu "Survivor'a gittim, acıkmadan geldim" diyerek kahkaha attı."KISA SÜRDÜ AMA GÜZELDİ"İlk elenen yarışmacı olan Ümit Erdim; "Değişik bir tecrübe oldu, kısa sürdü ama güzeldi" demekle yetindi. Kısa süren sohbet sonrası muhabirlere teşekkür eden Erdim. Kızıyla birlikte alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.