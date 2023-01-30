Ölümden döndüğü sahneyi anlattı

Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen, şarkıcı Jennifer Lopez (53) ile aktör Ben Affleck (50), 2002 yılında nişanlanmışlardı. 2003'teki düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Affleck, Jennifer Garner ile evlenip üç çocuk sahibi olurken; Marck Anthony ile dünaevine giren Lopez'in iki çocuğu olmuştu.Garner ile 13 yıllık evliliğini bitiren Affleck ve 2004'te nikah masasına oturduğu Anthnoy'den 2014'te boşanan Lopez, daha sonra başka ilişkiler yaşasalar da; aradıkları mutluluğu bulamamıştı.Jennifer Lopez ölümden döndüğü sahneyi anlattıİkili, geçen sene ise kendilerini yine birbirlerinin kollarında bulmuştu. Yıllar sonra barışmalarının üzerinden çok geçmeden 'Bennifer', temmuz ayında Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmelerinin ardından; üç gün süren büyük bir düğün yaparak günlerce konuşulmuştu.Jennifer Lopez, 'Hayalimdeki Düğün' (Shotgun Wedding) filminin gösterimi yaklaşırken oyuncu arkadaşlarıyla birlikte 'Kim Kimdir' oyununa katıldı. Oyunculara, 'Sete en çok kim geç kalır?' ve 'Role en hızlı kim adapte olur?' gibi sorular soruldu.Ekiptekiler, 'Tehlikeli sahneleri tek seferde çekme ihtimali en yüksek olan kim?' sorusunda Lopez ve Josh Duhamel'i işaret etti.Jennifer Lopez, katıldığı programda, 'Bu işte epey iyiyiz sanırım' diyerek, arkadaşlarına katıldı fakat hemen ardından ölüm tehlikesi atlattığı günü hatırladı.Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Jennifer Lopez, 'Nerdeyse uçurumdan düştüğüm gün hariç! Filmin bir sahnesinde gelinliğim arabanın tekerleğine sıkışıyor ve onunla birlikte uçurumdan düşecek gibi oluyordum. O sahnede eteğim gerçekten arabanın tekerleğine sıkıştı ve kurtulamadım. Arabayla birlikte ben de gidiyordum. Josh'a baktım ve 'Lütfen gitmeme izin verme' diye yalvardım. Josh da panikle 'Tuttum seni, tuttum seni!' diyordu' ifadelerini kullandı.Ben Affleck ile 20 yıl önce sonlandırdığı birlikteliğine bir şans daha verip, 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta nikah masasına oturan Lopez, rol arkadaşıyla birlikte son anda kurtulduklarını ve kazayı hasarsız atlattıklarını da ekledi.