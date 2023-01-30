Nilgün Belgün'e dava açıldı!

Oyuncu Nilgün Belgün'e müzisyen Selmi Andak'ın kızı Gülen Andak, ‘Kalpten Kalbe' isimli tiyatro oyununda babasına ait ‘Hayat Sevince Güzel' isimli şarkıyı izinsiz bir şekilde kullandığı iddiasıyla dava açtı.

Oyuncu Nilgün Belgün'e müzisyen Selmi Andak'ın kızı Gülen Andak, 'Kalpten Kalbe' isimli tiyatro oyununda babasına ait 'Hayat Sevince Güzel' isimli şarkıyı izinsiz bir şekilde kullandığı iddiasıyla dava açtı.



Gülen Andak'ın dava dilekçesinde, "Davaya konu şarkı, stüdyoya girmek suretiyle kasten kullanılmış, yeniden icra edilmiştir. Bu kayıt altına alınan şarkı, tiyatro oyunun bir parçası ve finali olarak en vurucu yerinde kullanılmış, en az 19 oyunda sahnede temsil edilmiştir' denildi. Andak, Nilgün Belgün ve oyunun yapım şirketinden 120 bin lira tazminat istedi.