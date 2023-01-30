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Beyaz Gazete
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"Hayatımın en zor dönemini yaşıyorum"

Özge Ulusoy, geçtiğimiz haftalarda aldığı acı haberle sarsılmıştı. Ünlü mankenin 73 yaşındaki babası, Emekli Albay Haydar Ulusoy, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirmişti. Babasını düşkünlüğüyle bilinen Ulusoy önceki gün katıldığı lansmanda "Babam için adaletin peşindeyim" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Ekleme: 30.01.2023 - 09:30 Güncelleme: 30.01.2023 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, 4 Aralık Pazar günü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Haydar Ulusoy'a çarparak, hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

'BÖYLE BİR VİCDANSIZLIK OLABİLİR Mİ?'

Babasının ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy, sosyal medyada 'Kaza değil, cinayet' diyerek isyan etmişti. Tutuklanan sürücünün ifadesine de değinen ünlü isim, 'Komple çelişkilerle dolu! Fren yaptığını söylüyor, fren izi yok! 50 km'nin altında gittiğini söylüyor ve hafif sağa kırdığını söylüyor. Bunların hepsi yalan. Babama 50 km'nin altında çarpsaydı, babam şu anda hastanedeydi. Merhamet yok, herkese yalan söylüyorlar, böyle bir vicdansızlık olabilir mi?' ifadelerini kullanmıştı.

'ŞU AN EVLİLİK YOK'

Özge Ulusoy geçtiğimiz gün Tüyap Mobilya Fuarı'nda bir lansmana katıldı. Yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu Faruk Çolakoğlu ile devam eden ilişkisi hakkında gelen sorulara ünlü manken ''Ben özel hayatım konusunda konuşmayı tercih etmiyorum, geçmiş ilişkilerimde de şimdiki ilişkimde de konuşmayı tercih etmiyorum. İkimiz de gözlerden uzak kendimize özel bir şeyler yaşamaya çalışıyoruz. İlişkimizi kaçarak ve saklanarak değil ama usulünce yaşamayı tercih ediyoruz. Şu an için evlilik durumu yok ama evliliğe karar verdiğimizde inanın bunu saklamayız ve söyleriz size' diye konuştu.
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